Законами, регулирующими избирательное право, займется в Госдуме комитет по контролю и регламенту. Такое решение принял Совет нижней палаты парламента.

Законами, регулирующими избирательное право, займется вГосдуме комитет по контролю и регламенту. Такое решение принял Совет нижней палатыпарламента.Как сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, решенопередать из комитета по законодательству и госстроительству в комитет порегламенту и контролю 18-ть законопроектов, касающихся избирательного права."С передачей в наш комитет пакета законопроектов поизбирательному законодательству разгружается комитет по госстроительству изаконодательству, мы даем ему возможность планомерно выстраивать работу", -сказала после заседания Совета Госдумы глава комитета по контролю и регламентуОльга Савастьянова.Парламентарий отметила, что возглавляемой ею комитет – самый представительный в Думе, в нем 26 депутатов. Восемьчеловек имеет ученую степень, две трети депутатов имеют образование в областиюриспруденции в сфере государственно–муниципального управления.Все члены комитета имеют серьезный опыт руководящей работы,начиная от председателя областной думы и заканчивая руководством крупныхпроизводственных коллективов. Все этот даст качественно выстроить нашу работу.Накануне "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источникиутверждал, что руководством Думы принято решение о передаче законопроектов,касающихся выборов, из комитета по законодательству и госстроительству вкомитет по регламенту. Он с осени 2017 года уже занимается законопроектами о статусе ивыборах депутатов и о парламентском контроле. Комитет по регламенту такжеготовит проекты постановлений Госдумы по политическим вопросам.Напомним, что в 2017 году в рамках подготовки к президентским выборамроссийское избирательное законодательство было дополнено новыми положениями. Отправлятьнаблюдателей на выборы позволили не только кандидатам и политическим партиям,но и общественным палатам всех уровней. Открепительные удостоверения заменилисистемой "Мобильный избиратель".