Законами, регулирующими избирательное право, займется в
Госдуме комитет по контролю и регламенту. Такое решение принял Совет нижней палаты
парламента.
Законами, регулирующими избирательное право, займется в
Госдуме комитет по контролю и регламенту. Такое решение принял Совет нижней палаты
парламента.
Как сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, решено
передать из комитета по законодательству и госстроительству в комитет по
регламенту и контролю 18-ть законопроектов, касающихся избирательного права.
"С передачей в наш комитет пакета законопроектов по
избирательному законодательству разгружается комитет по госстроительству и
законодательству, мы даем ему возможность планомерно выстраивать работу", -
сказала после заседания Совета Госдумы глава комитета по контролю и регламенту
Ольга Савастьянова.
Парламентарий отметила, что возглавляемой ею комитет – самый представительный в Думе, в нем 26 депутатов. Восемь
человек имеет ученую степень, две трети депутатов имеют образование в области
юриспруденции в сфере государственно–муниципального управления.
Все члены комитета имеют серьезный опыт руководящей работы,
начиная от председателя областной думы и заканчивая руководством крупных
производственных коллективов. Все этот даст качественно выстроить нашу работу.
Накануне "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники
утверждал, что руководством Думы принято решение о передаче законопроектов,
касающихся выборов, из комитета по законодательству и госстроительству в
комитет по регламенту. Он с осени 2017 года уже занимается законопроектами о статусе и
выборах депутатов и о парламентском контроле. Комитет по регламенту также
готовит проекты постановлений Госдумы по политическим вопросам.
Напомним, что в 2017 году в рамках подготовки к президентским выборам
российское избирательное законодательство было дополнено новыми положениями. Отправлять
наблюдателей на выборы позволили не только кандидатам и политическим партиям,
но и общественным палатам всех уровней. Открепительные удостоверения заменили
системой "Мобильный избиратель".