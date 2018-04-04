Главной героиней передачи Пусть говорят на Первом канале стала четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут. Гимнастка рассказала, что ее неоднократно насиловал тренер Ренальд Кныш – в итоге она получила несколько грубых оскорблений.

Главной героиней передачи "Пусть говорят" на Первом канале стала четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут. Гимнастка рассказала, что ее неоднократно насиловал тренер Ренальд Кныш – в итоге она получила несколько грубых оскорблений.Спортсменка заявила, что домогательства начались перед Олимпийскими играми в Мюнхене в 1972 году. "Ну и в конечном итоге он меня просто изнасиловал. Это правда", – отметила она.Спортсменка подчеркнула, что ей очень тяжело с этим жить. Она не рассказывала об этом происшествии из-за того, что было стыдно. "Это произошло в Минске, в гостинице "Юбилейная", прямо перед Олимпиадой. Мне было 17 лет", – сокрушается Корбут.Гости студии и ведущий Дмитрий Борисов начали задавать Корбут уточняющие вопросы. Кто-то поинтересовался, был ли сексуальны контакт по взаимному согласию. Другой поинтересовался, не было ли у тренера к Корбут симпатии, которую испытывает, например, творец к своей скульптуре.Затем слово дали самому Кнышу. Он вышел на связь со студией по Сети. Наставник отверг все обвинения, назвав Корбут гадиной, паскудой и сволочью.Тренер заявил, что неоднократно делал гимнастке комплименты. "Это для того, чтобы вдохновлять ее, чтобы она тренировалась, потому что знал: человек в состоянии вдохновения становится гениальным", – подчеркнул он.Гость передачи Владимир Калиниченко, который работал ранее следователем прокуратуры, подчеркнул, что обвинения Корбут бездоказательны. В итоге у некоторых зрителей создалось впечатление, что выставленная сволочью Корбут фактически не нашла поддержки.