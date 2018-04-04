Диана Шурыгина старательно исправляет свою сильно подмоченную из-за скандала с изнасилованием репутацию. Девушка вышла замуж, а теперь освоила кулинарию, но даже здесь нашлись люди, раскритиковавшие ее.

Диана Шурыгина старательно исправляет свою сильно подмоченную из-за скандала с изнасилованием репутацию. Девушка вышла замуж, а теперь освоила кулинарию, но даже здесь нашлись люди, раскритиковавшие ее.На своей страничке в социальной сети Instagram Диана Шурыгина выложила галерею фотографий. На снимках представлены суп, горячее и десерт. На главном фото запечатлена сама Диана, облаченная в черный фартук, с тарелкой салата. Оказывается, 18-летняя звезда ток-шоу "Пусть говорят" научилась готовить."Всегда мечтала научиться вкусно готовить😍👌 недавно я реализовала одну мечту ✨ я окончила кулинарные курсы и теперь буду радовать Андрея вкусной едой, а не только салатиками😄🙆🏻" – написала Шурыгина.Фотографии немедленно распространились в социальных сетях. Пользователи неоднозначно отнеслись к новому достижению Дианы. Пока одни рассыпались в комплиментах и поздравлениях, другие придирались буквально к каждому блюду. К примеру, растопленную до воздушности карамель на десерте комментаторы назвали клоком волос, который Шурыгина в порыве гнева вырвала из головы некой соперницы. Порезанный кусок мяса интернет-пользователи раскритиковали за то, что он якобы не прожарен. А суп в кастрюле хейтеры назвали и вовсе "мурцовкой".Ранее Диана заявляла о желании начать певческую карьеру. Известный продюсер Леонид Дзюник крайне негативно прокомментировал такую перспективу. "Скоро, наверное, и унитазы будут петь. Это просто позор! На всех телеканалах раскручивают проституток и бездарностей. Я вот задумываюсь: не на спор ли это делается?! Я не удивлюсь, что кто-то с кем-то поспорил и решил доказать, что из г***на, извините, можно сделать конфетку. Может быть, конечно, у этого проекта будет мимолетный хлопок популярности, но у него нет почвы!" – заявил в недавнем интервью продюсер.