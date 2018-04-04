В личном первенстве сотрудники ГУ МВД России по г. Москве завоевали четыре призовых места...

В Орле с 26 по 30 марта прошел лично-командный чемпионат МВД России по рукопашному бою.В соревнованиях приняли участие 307 сотрудников, которые представили 52 команды МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.В общекомандном зачете команда ГУ МВД России по г. Москве заняла третье место, набрав 460 очков.Первое место завоевала команда ГУ МВД России по Краснодарскому краю (545 очков). На втором месте - сборная ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО (485 очков).В личном первенстве призовые места заняли 4 участников команды ГУ МВД России по г. Москве:В весовой категории свыше 90 кг:3 место - Константин Ерохин (УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве);В весовой категории до 85 кг:3 место - Михаил Заяц (УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве);В весовой категории до 80 кг:1 место - Исмаил Алиев (УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве);5 место - Игорь Никулин (УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве);В весовой категории до 70 кг:3 место - Ренат Ибрагимов (УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве);В весовой категории до 75 кг:5 место - Игорь Егоров (ПОиКПиО ГУ МВД России по г. Москве);В весовой категории до 65 кг:7 место - Ренат Булыкин (УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве).Чемпионат проведен в соответствии с Единым календарным планом основных спортивных мероприятий МВД России на 2018 год, утвержденным приказом МВД России от 31 декабря 2017 года № 987.