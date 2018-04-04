В личном первенстве сотрудники ГУ МВД России по г. Москве завоевали четыре призовых места...
В Орле с 26 по 30 марта прошел лично-командный чемпионат МВД России по рукопашному бою.
В соревнованиях приняли участие 307 сотрудников, которые представили 52 команды МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.
В общекомандном зачете команда ГУ МВД России по г. Москве заняла третье место, набрав 460 очков.
Первое место завоевала команда ГУ МВД России по Краснодарскому краю (545 очков). На втором месте - сборная ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО (485 очков).
В личном первенстве призовые места заняли 4 участников команды ГУ МВД России по г. Москве:
В весовой категории свыше 90 кг:
3 место - Константин Ерохин (УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве);
В весовой категории до 85 кг:
3 место - Михаил Заяц (УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве);
В весовой категории до 80 кг:
1 место - Исмаил Алиев (УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве);
5 место - Игорь Никулин (УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве);
В весовой категории до 70 кг:
3 место - Ренат Ибрагимов (УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве);
В весовой категории до 75 кг:
5 место - Игорь Егоров (ПОиКПиО ГУ МВД России по г. Москве);
В весовой категории до 65 кг:
7 место - Ренат Булыкин (УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве).
Чемпионат проведен в соответствии с Единым календарным планом основных спортивных мероприятий МВД России на 2018 год, утвержденным приказом МВД России от 31 декабря 2017 года № 987.