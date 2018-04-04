На Кожуховской ветке метро завершен очередной этап строительства. Тоннелепроходческий комплекс связал переходную камеру и станцию Косино. Как рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, всего щит Светлана проложил 683 метра тоннеля.

На Кожуховской ветке метро завершен очередной этап строительства. Тоннелепроходческий комплекс связал переходную камеру и станцию "Косино". Как рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, всего щит "Светлана" проложил 683 метра тоннеля.Как рассказал Хуснуллин, прокладка тоннеля даласьметростроевцам неделгко. По его словам, работа велась в сложных водонасыщенныхгрунтах. Кроме того, часть проходки (более 50 метров) шла под действующей Таганско-Краснопресненскойлинией.Для обеспечения безопасности пассажиров пришлось нанесколько дней закрыть станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовскийпроспект". Строителям удалось закончить все работы быстрее, чем планировалосьизначально, и движение по участку фиолетовой ветки было восстановлено раньшесрока.В настоящее время метростроевцы занимаются разборкойтоннелепроходческого щита, который на этом участке свое дело уже сделал.Согласно дальнейшим планам, комплекс будет демонтирован и перемещен на другойобъект – прокладку соединительной ветки между Кожуховской иТаганско-Краснопресненской линиями.Напомним, проходка правого перегона от переходной камеры застанцией "Косино" стартовала в конце прошлого года, левый тоннель на этом жеучастке был пройден этим же комплексом в ноябре. Кроме того,"Светлана" была задействована в строительстве ряда других участков Кожуховскойветки и на участке Таганско-Краснопресненской линии "Жулебино" – "Котельники".Что касается строящейся станции "Косино", то по словамМарата Хуснуллина, она находится в высокой степени готовности. Главастройкомплекса рассказал, что на сегодняшний день практически готовы основныеконструкции станции. "Сейчас ведутся архитектурно-отелочные работы,выполняется монтаж систем жизнеобеспечения", – добавил он.Станция "Косино" за МКАД, рядом одноименной остановкой электричек.На ее базе будет возведен транспортно-пересадочный узел, которым смогут пользоватьсяоколо 200 тысяч пассажиров ежесуточно.Всего на Кожуховской линии появятся восемь станций, на шестииз которых будут организованы ТПУ, рассказал ранее первый заместитель гендиректорапо девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев. По его словам,реализация планов городских властей заметно улучшит транспортную ситуацию наюго-востоке столицы и прилегающих областных территориях.Ожидается, что линия будет полностью сдана в эксплуатацию в2019 году. На 15-тикилометровом участке откроются станции: "Нижегородскаяулица", "Стахановская", "Окская улица","Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского","Лухмановская" и "Некрасовка. Две из них позволят пассажирамперейти на другие ветки. С "Нижегородской" будет организованапересадка на БКЛ, а с "Косино" – на "Лермонтовскийпроспект" Таганско-Краснопресненской линии.