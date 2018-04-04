В Москве прошел четвертый матч полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции. ЦСКА обыграл СКА из Санкт-Петербурга 2:1 и сравнял счет в серии 2:2.

В Москве прошел четвертый матч полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции. ЦСКА обыграл СКА из Санкт-Петербурга 2:1 и сравнял счет в серии 2:2.Первый период прошел без заброшенных шайб. Первый гол состоялся на 34 минуте, когда гости играли в большинстве. Вадим Шипачев из-за ворот выложил шайбу под бросок Вячеславу Войнову, а тот не промахнулся. Завершился второй период потасовкой капитана СКА Ильи Ковальчука и Михаила Пашнина из ЦСКА.После двух период СКА был впереди. Если бы петербуржцы удержали победный счет, то вели бы в серии 3:1. Катастрофа для ЦСКА. Но москвичи сумели ее избежать. В начале третьего периода Мэтт Робинсон сравнял счет. НЕ прошло и минуты, как ЦСКА вырвался вперед после броска Валерия Ничушкина. Как оказалось, окончательно. ЦСКА выиграл 2:1 и теперь в серии ничья. Следующий матч пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге.