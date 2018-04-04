Компания Lenovo намерена упразднить подразделение East EMEA, занимающееся маркетингом и продажами смартфонов в Восточной Европе, России и странах СНГ. Его руководитель Алексей Клочков уйдет из компании.

Компания Lenovo намерена упразднить подразделение East EMEA, занимающееся маркетингом и продажами смартфонов в Восточной Европе, России и странах СНГ. Его руководитель Алексей Клочков уйдет из компании.Уход Клочкова связан с реорганизацией компании. Как пишут "Ведомости", маркетингом бренда в Восточной Европе займется западноевропейское подразделение Lenovo, а продвижением устройств в России и СНГ — отдел Emerging Markets, отвечающий за развивающиеся рынки.Реорганизацию связывают со спадом объемов продаж Lenovo. В феврале прошлого года Lenovo занимала четвертое место по продажам смартфонов в России, контролируя 5,7% рынка смартфонов в штучном выражении. В феврале доля компании упала до 2%.∎Lenovo представила в России новые ноутбуки для бизнеса читайте такжеНесмотря на это, бизнес смартфонов на российском, украинском и казахстанском рынках компания "не закрывает и не собирается", сообщил представитель Lenovo в России Марат Ракаев. "Да, произошли некоторые подвижки среди сотрудников и изменились внутренние рабочие процессы, однако бизнес как был, так и остается на нашем рынке, — написал он в Facebook. — Мало того, относительно скоро будут представлены у нас новые модели".