На днях в ряде СМИ появилась информация о завозе на территорию Владимирского региона 22 тысяч тонн отходов из Московской области.

На днях в ряде СМИ появилась информация о завозе на территорию Владимирского региона 22 тысяч тонн отходов из Московской области. Ситуацию прокомментировала первый заместитель Губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина. По ее словам, согласно статистическим данным, «в 2015 году на полигон «Радуга» Александровского района согласно официальному договору из Сергиево-Посадского района Московской области были завезены 22 тысячи тонн отходов. В 2017 и 2018 годах официально в 33 регион отходы из Москвы и Московской области не завозились и не завозятся. Ни с кем из представителей органов исполнительной власти Московского региона и города Москвы переговоры по захоронению отходов на территории Владимирской области - не ведутся. Не было подписано никаких соглашений и не поступало никаких обращений. Региональная схема утилизации отходов не предусматривает завоз ТБО из других субъектов Российской Федерации. Она находится в свободном доступе на официальном сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды, где каждый может убедиться в том, что на наших полигонах утилизируются только отходы, произведенные во Владимирской области».