Спецслужбы Великобритании заинтересовались россиянином, который ненадолго прилетал в Лондон перед отравлением Скрипалей. Сообщается, что подозрительный мужчина летел одним рейсом с дочерью бывшего полковника ГРУ.

Спецслужбы Великобритании заинтересовались россиянином, который ненадолго прилетал в Лондон перед отравлением Скрипалей. Сообщается, что подозрительный мужчина летел одним рейсом с дочерью бывшего полковника ГРУ.Речь идет о человеке, который прибыл в Лондон из Москвы одним рейсом российской авиакомпании с позднее отравленной Юлией Скрипаль. По последним данным, мужчина вернулся на родину несколько часов спустя. Такая короткая поездка "вызывает вопросы", считают британские разведчики.Уточняется, что пассажир пока не входит в число подозреваемых, однако уже представляет интерес для следствия. "Мы, несомненно, верим в возможность того, что ответственные выехали из страны через несколько часов", – заявила британская сторона.Позже британский таблоид Sun сообщил, что россиянин вылетел обратно в Москву через пять часов после прилета в Лондон. Инцидент в Солсбери произошел примерно через сутки.Материал дополняется.