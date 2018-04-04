Хореограф, танцор, режиссер, наставник на шоу Танцы Мигель дал откровенное интервью. В нем он усомнился в профпригодности некоторых звезд российской эстрады. Досталось всем, даже Примадонне.

Хореограф, танцор, режиссер, наставник на шоу"Танцы" Мигель дал откровенное интервью. В нем он усомнилсяв профпригодности некоторых звезд российской эстрады. Досталось всем, даже Примадонне.Журналистам YouTube–проекта "А поговорить?" он заявил, что поройс Пугачевой невозможно работать. "Алла Борисовна многоесебе позволяла, но она королева. Она себе позволяла очень неприличные вещи…Зачемворошить прошлое, это было давно. Может быть она была не в себе", – поведал танцор.После этих слов режиссер замялся и перевел беседу в другое русло.Добавим, что Мигель знаком с примадонной с 2004 года. Хореографбыл участником очередного сезона музыкального шоу "Фабрика звезд",которым руководила Пугачева. Режиссеру даже удалось какое-то время поработать сПримадонной вне проекта.Мужчина признался, что самым неприятным артистом, с которымему довелось трудиться, был актер Максим Аверин. Танцор уверен, что у звезды "Глухаря"слишком завышенное отношение к себе. Мигель с неприязнью вспоминаетневоспитанность Аверина: "То, как он себя ведет с командой, то, как он себяведет с режиссерами, то, как позволяет себе общаться с продюсерами".По мнению хореографа, многие представители нашей эстрады немогут сделать хороший номер даже под фонограмму, что уж говорить о живомвыступлении. "Они думают, что они сыграют только на том, что они популярные ивсе…им тупо лень. Зачем им два часа на дорожке бежать и петь эту песню, чтобыпотом станцевать ее на сцене, им проще включить фонограмму", – пояснил танцор.Режиссера очень удивляет нежелание наших артистовразвиваться в своем творчестве. "Басков сделал себе шоу и не понимает, почемуоно не продается. Ты хоть одну песню новую спел за последние 10 лет? На чтолюдям идти? Что они хотят слушать? Еще раз про натурального блондина, в золотетолько?" – критически заметил Мигель.Задача эстрадного артиста производить музыку, а не вести шоу,появляться на каких-то светских мероприятиях, уверен танцор. Он поставил впример, американских поп-певцов, которые годами работают над одной пластинкой,и понимают, что такое их собственное, ни на кого не похожее звучание. "Это не ихпризвание. Лень, потому что они любят только деньги. Они каждый раз спрашивают,почему нам не платят как голливудским звездам…" – подытожил режиссер.