Сейчас выход на лед - это угроза для жизни

МЧС опубликовали список самых опасных мест на водоемах Костромской области.В регионе запрещен выход на лед, поскольку это представляет угрозу для жизни. Тем не менее, рыбаки продолжают выходить на водоемы. Спасатели опубликовали список наиболее опасных мест.На реке Волга, район Трахачи (сады и деревня Борщино) – сейчас там промоины, тонкий лед по центру реки.В районе от Калориферного завода до садового товарищества «Родничок» по левому берегу промоины, тонкий лед на расстоянии 25-100 метров от берега.В районе сброса вод с Коркинских очистных сооружений до «Тихого уголка» по правому берегу промоины, тонкий лед на расстоянии 100-150 метров от берега.Район сброса теплых вод Костромской ГРЭС – от устья реки Кешка до границы с Ивановской областью – тоже опасное место. В русловой части реки льда нет совсем или он очень тонкий с промоинами.Что касается Костромского разлива, то на Южном, Северном канале, Маркушихе, Кастинских воротах, старых руслах рек Кострома, Меза, Гузомой – промоины, тонкий лед.