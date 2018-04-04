Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече со Справедливой Россией поддержал предложение думской фракции о проведении реновации по всей стране. Лидер эсеров Сергей Миронов в целом позитивно оценил разговор с главой правительства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече со"Справедливой Россией" поддержал предложение думской фракции опроведении реновации по всей стране. Лидер эсеров Сергей Миронов в целомпозитивно оценил разговор с главой правительства."Премьер-министр поддержал идею "СправедливойРоссии" о распространении программы реновации на всю страну, он согласилсяс тем, что было бы несправедливо, если б реновация шла только в столице, адругие города не затронула", – заявил Миронов.Лидер эсеров отметил, что вице-спикер Думы Ольга Епифанована встрече затронула проблему северных территорий, в частности, состоянияжилого фонда в северных населнных пунктах. "Глава правительства сообщил,что затронет эту тему в отчете Госдуме", – сообщил Миронов.В целом он выразил удовлетворение итогами встречи спремьер-министром. Сообщается, что в беседе участвовал также спикер Госдумы ВячеславВолодин и представители правительства."Встреча прошла конструктивно, в позитивном настрое. Мыпередали Дмитрию Медведеву нескольконаших новых законопроектов", – указал Миронов.На встрече поднималась также проблема северных территорий, вчастности, состояния жилого фонда в северных населенных пунктах. Об этомговорила виц-спикер Думы Ольга Епифанова. Глава правительства сообщил, чтоотразит эту тему во время своего отчета переддепутатами.Председатель парламентского комитета по жилищной политике иЖКХ Галина Хованская затронула вопрос сохранения денег на спецсчетах,предназначенных для финансирования капительного ремонта многоквартирных домов. "Собранныес граждан средства, которые находятся в банках, никак не защищены. Главаправительства согласился с тем, что нужно принимать соответствующие меры",-указал Миронов.Еще одна важная тема, которую подняли депутаты из"Справедливой России" – хостелы в жилых домах, которые открываютсявопреки мнения жильцов. "Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что внормативных документах нет такого термина, на самом деле это гостиницы в жилыхдомах. Премьер-министр считает, что нужно вводить ограничения на ихфункционирование", – сказал лидер фракции.Напомним, что на 11 апреля запланировано выступление ДмитрияМедведева в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлойнеделе премьер начал серию консультаций с представителями думских фракций: 28 мартаон провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, сегодня, 4 апреля былаконсультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля главаправительства встретится с парламентариями"Единой России".