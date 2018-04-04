Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече со
Справедливой Россией поддержал предложение думской фракции о
проведении реновации по всей стране. Лидер эсеров Сергей Миронов в целом
позитивно оценил разговор с главой правительства.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече со
"Справедливой Россией" поддержал предложение думской фракции о
проведении реновации по всей стране. Лидер эсеров Сергей Миронов в целом
позитивно оценил разговор с главой правительства.
"Премьер-министр поддержал идею "Справедливой
России" о распространении программы реновации на всю страну, он согласился
с тем, что было бы несправедливо, если б реновация шла только в столице, а
другие города не затронула", – заявил Миронов.
Лидер эсеров отметил, что вице-спикер Думы Ольга Епифанова
на встрече затронула проблему северных территорий, в частности, состояния
жилого фонда в северных населнных пунктах. "Глава правительства сообщил,
что затронет эту тему в отчете Госдуме", – сообщил Миронов.
В целом он выразил удовлетворение итогами встречи с
премьер-министром. Сообщается, что в беседе участвовал также спикер Госдумы Вячеслав
Володин и представители правительства.
"Встреча прошла конструктивно, в позитивном настрое. Мы
передали Дмитрию Медведеву несколько
наших новых законопроектов", – указал Миронов.
На встрече поднималась также проблема северных территорий, в
частности, состояния жилого фонда в северных населенных пунктах. Об этом
говорила виц-спикер Думы Ольга Епифанова. Глава правительства сообщил, что
отразит эту тему во время своего отчета перед
депутатами.
Председатель парламентского комитета по жилищной политике и
ЖКХ Галина Хованская затронула вопрос сохранения денег на спецсчетах,
предназначенных для финансирования капительного ремонта многоквартирных домов. "Собранные
с граждан средства, которые находятся в банках, никак не защищены. Глава
правительства согласился с тем, что нужно принимать соответствующие меры",-
указал Миронов.
Еще одна важная тема, которую подняли депутаты из
"Справедливой России" – хостелы в жилых домах, которые открываются
вопреки мнения жильцов. "Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что в
нормативных документах нет такого термина, на самом деле это гостиницы в жилых
домах. Премьер-министр считает, что нужно вводить ограничения на их
функционирование", – сказал лидер фракции.
Напомним, что на 11 апреля запланировано выступление Дмитрия
Медведева в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой
неделе премьер начал серию консультаций с представителями думских фракций: 28 марта
он провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, сегодня, 4 апреля была
консультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля глава
правительства встретится с парламентариями
"Единой России".