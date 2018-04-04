Член Совета Федерации Алексей Пушков убежден, что у Лондона нет доказательств причастности России к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. По его словам, Германия и Франция выставили себя в невыгодном свете, когда повелись на сомнительные теории Британии по резонансному делу, которые противоречат друг другу.

Член Совета Федерации Алексей Пушков убежден, что у Лондона нет доказательств причастности России к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. По его словам, Германия и Франция выставили себя в невыгодном свете, когда повелись на сомнительные теории Британии по резонансному делу, которые противоречат друг другу."Доказательств не будет – их нет. В Лондоне установили, по их словам, тип вещества, но не страну происхождения. А это означает развал всех обвинений в адрес России. Напрасно в Берлине и Париже "поверили британским коллегам". Иногда не стоит верить на слово – можно попасть впросак", – заявил Пушков.Ранее сенатор отреагировал на новую версию отравления Скрипалей, пишет . Политик считает, что информацию об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери гречневой кашей могут всерьез воспринимать лишь безумцы. "Боевое химическое отравляющее вещество – то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии. Все рассчитаны на идиотов", – сказал Пушков.Заместитель председателя Христианско-демократического союза в ФРГ Армин Лашет также выразил сомнения по поводу обоснованности нападков Британии, отметив, что необходимо располагать хотя бы одним доказательством причастности России к инциденту в Солсбери, чтобы призывать большинство стран НАТО к солидарности по вопросу высылки российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. "Когда вы убеждаете почти все страны НАТО проявить солидарность, должно же быть хоть одно доказательство? Что бы вы не думали о России, я изучал иные способы взаимодействовать с другими странами, обучаясь международному праву", – написал немецкий политик.Более того, специалисты Портон-Дауна так и не смогли предоставить подтверждения тому, что газ, которым отравили бывшего полковника ГРУ и его дочь, имеет хоть какое-нибудь отношение к России. Глава авторитетной химической лаборатории признался – установить страну происхождения ядовитого вещества им не удалось, передает .Напомним, 4 марта в британском Солсбери бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были доставлены в больницу в критическом состоянии. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Еще до оглашения промежуточных итогов расследования Лондон набросился с обвинениями на Москву. Новый прорыв в деле ставит под сомнение адекватность официальных лиц Великобритании.