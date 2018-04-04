В Италии прошел центральный матч 27-тура Серии А. На миланском стадионе Сан-Сиро играли соседи – Милан и Интер!. Встреча миланских гигантов завершилась нулевой ничьей.

В Италии прошел центральный матч 27-тура Серии А. На миланском стадионе "Сан-Сиро" играли соседи – "Милан" и "Интер!". Встреча миланских гигантов завершилась нулевой ничьей.Эта встреча должна была пройти месяц назад, но ее пришлось перенести из-за скоопостижной смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Номинальный гость "Интер" выглядел предпочтительнее. "Сине-черные" имели больше возможностей для взятия ворот. Но ни одна из них не была реализована. Не использовал свои шансы и "Милан". В итоге ничья 0:0, не удовлетворившая ни одну из сторон.У "Интера" после 30 туров 59 очков и четвертое место. "Милан" набрал 51 очко и идет шестым. Встреча первого круга завершилась победой "Интера" 3:2. Все три мяча в ворота "Милана" забил Мауро Икарди.