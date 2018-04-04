Крепкое спиртное дорожать не будет. Минимальная цена на водку в 2018 году так и останется на уровне 205 рублей, а на коньяк – 371 рубль. Об этом журналистам рассказал глава Росалкорегулирования Игорь Чуян.

Крепкое спиртное дорожать не будет. Минимальная цена на водку в 2018 году так и останется на уровне 205 рублей, а на коньяк – 371 рубль. Об этом журналистам рассказал глава Росалкорегулирования Игорь Чуян, пишет агентство "Интерфакс".Также в России планируют создать автоматическую систему регулировки цен на алкоголь. Эту задачу поставил вице-премьер Александр Хлопонин. Универсальная формула должна учитывать целый ряд параметров: например, доходы населения, размер акцизов, стоимость сырья для производства спиртного.Напомним, в конце августа 2017 года поднять минимальную цену на водку до 300 рублей планировало Министерство здравоохранения. По мнению ведомства, это поможет снизить потребление алкоголя. Однако в Минпромторге идею не одобрили. Так как, скорее всего, просто вырастет рынок контрафактного спиртного, а люди начнут чаще пить суррогат вроде печально известного "Боярышника".Последний раз стоимость водки поднимали весной прошлого года. Самая дешевая бутылка водки подорожала со 190 рублей до 205 рублей.