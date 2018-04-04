Интернет-пользователи негодуют из-за откровений Яны Рудковской, которая заявила, что в борьбе за чемпионство она использует ремень и темную комнату в целях влияния на сына. Комментаторы заявили, что на продюсера следует натравить органы опеки.

Интернет-пользователи негодуют из-за откровений Яны Рудковской, которая заявила, что в борьбе за чемпионство она использует ремень и темную комнату в целях влияния на сына. Комментаторы заявили, что на продюсера следует натравить органы опеки.В новом интервью Яна Рудковская заявила, что не бьет и не запирает пятилетнего сына Александра в целях достижения лучших результатов в фигурном катании. Продюсер сказала, что ее неверно поняли. Яна пояснила, что она против вседозволенности, которой неизбежно страдают все дети, выросшие в состоятельных семьях."Он знает, что есть ремень, но это не значит, что его этим ремнем бьют. Он знает, что есть темная комната, но это не значит, что он там сидит сутками. Я воспитываю из ребенка спортсмена, а в спорте нет "тю-тю-тю". В спорте по-другому воспитываются. И поэтому из детей вырастают чемпионы. Я не хочу, чтобы из моего ребенка вырос наркоман и тунеядец, поэтому я буду воспитывать его так, как считаю нужным", – цитирует Яну Рудковскую "Говорит Москва".Однако бурю гнева, поднявшуюся после ее откровений, не так просто утихомирить. В социальных сетях люди обсуждают возможность натравить на продюсера органы опеки. "Мне одной интересно, почему соц.службы не реагируют на такие открытые высказывания про ремень и темную в целях воспитания? Почему у одних детей отбирают за синяк, а другие хоть бы что кричат на право и налево, это деньги и известность? Мне вот непонятно, чихала Яна на все я так понимаю, а нам простым смертным неззЯ ребенка воспитывать так? Почему двойные стандарты? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Да да! Куда вы смотрите органы опеки??? Тут на всю страну пропагандируют методы воспитания ремнем а вы и не чухаетесь!", "не чухаются потому что богачка", – высказались возмущенные комментаторы.Другие пользователи задались вопросом, а нужен ли ребенку профессиональный спорт в современных реалиях. "А зачем в профессиональный спорт? Чтобы после десятка лет изнурительной работы и тяжелой палки грозной матери в твоей моче нашли допинг? И тебя лишили твоей цели? Или отправили на соревнование, но без флага? Если вообще дай Бог отправили? И еще бы понять, чья это цель родительская или ребенка? Не знаю.. Не знаю... Скажет ли он вам спасибо, не будет ли он потом просиживать в психотерапевтических креслах годы и не станет ли он жертвовать многим только чтобы получить ласку и принятие, кроме он никак не мог получить от родных людей? Любовь просто так без тройных тулупов((((" – рассудил один явно философски настроенный подписчик.