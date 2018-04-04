Семью десятилетней девочки в розовом из Волоколамска отправили на экскурсию в Голландию. Воробьев предложил возмущенным жителям посмотреть, как перерабатывают мусор в других странах.

Семью десятилетней "девочки в розовом" из Волоколамска отправили на экскурсию в Голландию. Воробьев предложил возмущенным жителям посмотреть, как перерабатывают мусор в других странах.Десятилетняя девочка, которая вошла в инициативную группу после участия в митинге за закрытие полигона "Ядрово", вместе с семьей едет на экскурсию в Нидерланды, чтобы посмотреть, как работают перерабатывающие мусорные заводы, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Наши ребята связывались с ее семьей. Они сейчас уезжают в Голландию, для того чтобы посмотреть, как ведется переработка мусора там. Они едут на экскурсию за наш счет", – рассказал чиновник."Девочка в розовом" стала популярной в соцсетях после своего появления на митинге за закрытие полигона. На видео, которое разошлось в интернете, девочка показала пальцем на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, затем провела рукой по горлу. Сам чиновник в это время общался со взрослыми участниками митинга.Напомним, что 21 марта более 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковный Минздрав занялся выяснением причины, но не связывал плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на полигоне.Воробьев на встрече с жителями признал, что "Ядрово" доставляет большие неудобства. "В массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу. Это является причиной запаха, в том числе и в городе. Наша задача – с привлечением всех современных технологий обеспечить достаточно активную систему дегазации", – пояснил губернатор.Информация дополняется.