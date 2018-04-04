Задача конкурса – привлечь внимание к подобному «творчеству» управленцев социальной сферы, получить сигналы о проблемах качества работы организаций и провести соответствующие проверки.

Проект ОНФ «Народная оценка качества» запускает конкурс «Вот ТАК объявление!».Объявления в организациях социальной сферы, среди которых поликлиники, больницы, школы и детские сады – это довольно распространенный инструмент, с помощью которого администрация информирует граждан. Объявления бывают смешные, абсурдные, странные. По мнению экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ), объявления довольно часто создают неудобства для граждан либо напрямую нарушают их права. Задача конкурса – привлечь внимание к подобному «творчеству» управленцев социальной сферы, получить сигналы о проблемах качества работы организаций и провести соответствующие проверки. Фотографии на конкурс можно присылать с 4 апреля по 21 мая.Для участия в конкурсе «Вот ТАК объявление!» необходимо направить одну или несколько фотографий на почтуinfo@narocenka.ru. При этом нужно указать данные автора (ФИО, возраст, регион, контактные данные), название и адрес организации социальной сферы, где сделана фотография, а также дату съемки объявления, и добавить поясняющие комментарии. Количество работ, отправленных одним участником, не ограничено.Жюри отберет 50 самых ярких фотографий, после чего на сайте проекта ОНФ «Народная оценка качества» narocenka.ru откроется народное онлайн-голосование. Итоги конкурса и 10 победителей будут объявлены в середине июня.Народный фронт приглашает к участию всех желающих граждан России в возрасте от 18 лет. На конкурс принимаются цифровые фотографии, где четко распознается текст самого объявления. Победители и лауреаты конкурса «Вот ТАК объявление!» получат благодарственные письма и ценные призы от Общероссийского народного фронта.Активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества» проведут анализ всех поступивших сигналов, оценят «креатив» авторов объявлений и включат часть организаций в планы своих рейдов. По выявленным нарушениям будут направлены обращения в органы власти, а устранение недостатков активисты ОНФ возьмут на контроль.