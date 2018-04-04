По данным следствия, многодетная мать в декабре прошлого года на недолгое время оставила в комнате одного 6-месячного сына. Во время ее отсутствия малыш упал с кровати на пол.

Перед судом предстанет женщина, неосторожность которой привела к травмированию ребенка. По данным следствия, многодетная мать в декабре прошлого года на недолгое время оставила в комнате одного 6-месячного сына. Во время ее отсутствия малыш упал с кровати с высоты около 45 см на пол, получив ушиб головного мозга и закрытый перелом костных пластинок теменной части головы.Мама осмотрела ребенка и самостоятельно приняла решение о том, что падение не имеет последствий и за медицинской помощью обращаться не стала.Спустя два дня родные заметили на голове малыша гематому. Мальчику оказали медицинскую помощь в стационаре клиники, состояние его здоровья остается под тщательным контролем специалистов.Женщина полностью признала вину в содеянном и переживает за случившееся.Следователем СК России принят ряд мер профилактического характера, в том числе, касающихся потребности повышения личной ответственности лиц, на иждивении которых находятся новорожденные.Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.