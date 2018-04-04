На востоке столицы начался пожар в четырехэтажном торговом центре Персей для детей. Сообщается, что есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице – в общей сложности из здания вывели уже 300 человек.

На востоке столицы начался пожар в четырехэтажном торговом центре "Персей для детей". Сообщается, что есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице – в общей сложности из здания вывели уже 300 человек.Первые бригады пожарных прибыли уже через четыре минуты после сообщения. Сообщается, что огонь дошел до шестого этажа, однако несколько минут назад там все потушили и перешли к остальным участкам возгорания. На данный момент известно только о нескольких пострадавших – это работник торгового центра и трое пожарных, двое из которых получили тепловой удар и еще один надышался дымом. Общая площадь пожара сейчас – 80 квадратных метров. Горят мягкие игрушки. На пожар оперативно выехал начальник главного управления МЧС Москвы Илья Денисов, который находился в отпуске.Появилась первая видеозапись, на которой запечатлен загоревшийся московский торговый центр, расположенный возле станции метро "Семеновская". На кадрах видно, как из окон здания вырывается дым.Социальные сети начали незамедлительно реагировать на происшествие. Многие пользователи поддались панике на фоне недавней трагедии в Кемерово. Однако нашлись и те, кто даже в такой вопиющей ситуации решил поехидничать. "Тем временем в Мск горит ТЦ на Семеновской. В общем, все буднично и банально", – пишет один из twitter-пользователей."Россияэто одно сплошное Кемерово",– цинично заявил популярный микроблогер Сталингулаг.Информация дополняется.