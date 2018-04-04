Что такое богатство и
откуда оно берется? Этот вопрос задает себе, наверное, каждый человек, у
которого с деньгами не очень. И, как правило, небогатые люди дают на этот
вопрос ответы, не слишком лестные для богатых. Фаталистическое повезло или
иррациональное деньги к деньгам – самое мягкое, что говорится в таких
случаях.
Что такое богатство и
откуда оно берется? Этот вопрос задает себе, наверное, каждый человек, у
которого с деньгами не очень. И, как правило, небогатые люди дают на этот
вопрос ответы, не слишком лестные для богатых. Фаталистическое "повезло" или
иррациональное "деньги к деньгам" – самое мягкое, что говорится в таких
случаях.
Обычно объяснения чужому
богатству даются пожестче: "хитрые", "нашли способ прикарманить", "опять вышли
сухими из воды", "наживаются на других. Но по сути все это – не более чем
оправдания собственной беспомощности.
"Деньги не главное, я
живу духовными интересами", – заявляет
человек. Вот как? А если у вашего ребенка мокрые ноги, потому что вы не можете
купить ему хорошие ботинки, а ваша мама таскает тяжеленные сумки, потому что
вынуждена ездить туда, где продукты подешевле, – вы и в этом случае со
спокойным сердцем будете предаваться "духовным удовольствиям"? А если, не дай
бог, кто-то из близких заболеет, а у вас не хватит денег на хорошее лечение –
это тоже будет "высокодуховно"? Да и невозможно ли сегодня духовное и
культурное развитие (хорошее образование, посещение выставок, концертов,
интересные путешествия), если нет средств. Тем более если их не хватает на
самое основное – благополучие и здоровье близких людей и свое собственное. Так
что заявления о преобладании духовного над материальным (когда базовые
материальные проблемы не решены) – не более чем лукавство и самоуспокоение.
Ну и потом, если в мире
создаются красивые вещи – будь то произведения искусства, элегантная одежда,
красивые дома, шикарные автомобили – это ведь тоже проявление человеческого
творчества, таланта, профессионализма. И создается все это для людей. Но почему
же для кого-то, а не для вас?
Богатство не падает на
человека с неба. И доказательством тому – мой личный пример. 10 лет назад наша
семья находилась не просто в сложной, но в критической ситуации. Огромные
долги, отсутствие работы. Помню, как я покупала детям в магазине натуральных
продуктов по 50 граммов мяса и как мне было стыдно. В общем-то тоже можно было
опустить руки и все списать на злодейку-судьбу. Но я вместо этого разозлилась и
решила, что мне надо много денег. Столько, чтобы было хорошо не только моим детям
и родителям, но и мне тоже. Причем не на уровне разовых подарков "себе
любимой", а на уровне качественной, интересной, красивой жизни. И чтобы
оставалось время на близких, а не "съедалось" пятью работами, – обычно так у
нас и зарабатывают деньги самые трудолюбивые.
Тогда, 10 лет назад,
помню, я прекратила суетиться по поводу того, где бы перехватить очередную
небольшую сумму и какое-то время посвятила изучению технологий получения
доходов. Заодно поняла и главное различие между богатыми и бедными людьми.
Богатые люди понимают,
что для каждого времени, для каждой конкретной экономической ситуации пригодны
свои технологии. Они владеют множеством инструментов, и, в зависимости от
обстоятельств, словно фокусники, вытаскивают нужный и используют именно его. А
бедные делают одно и то же, независимо от того, какова ситуация на рынке. Вот
поэтому в период экономического кризиса бедные становятся беднее, а богатые –
еще богаче. Просто у них есть нужный инструмент под рукой, и они понимают, что
годится именно он.
Не будем далеко ходить –
посмотрим, что делается у нас в экономике сегодня и как ведут себя бедные и
богатые. У первых в лучшем случае фантазии хватает на то, чтобы пахать с утра
до ночи и, если какие-то деньги скопились, нести их в банк.
Однако сейчас
максимальная банковская ставка по вкладам не превышает 7,5% (а ведь всего год
назад доходило и до 10%!). И эксперты ожидают, что в течение 2018 года она
упадет еще на 1,5-2%. Не забудем и о том, что сейчас отзыв лицензий у банков,
можно сказать, в тренде, причем часто это происходит совершенно неожиданно для
клиентов. При этом, согласно закону, Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
готово возместить потери каждому из вкладчиков лишь в пределах 1,4 млн рублей
(все, что сверх того, при закрытии банка сгорит). Таким образом, держать деньги
на банковском вкладе – не самое выгодное дело.
Между тем, огромные
возможности открывает работа с недвижимостью и набирающим обороты рынком
криптовалюты. Причем опытные инвесторы выбирают не что-то одно, а сочетают эти
инструменты, противоположные по ряду характеристик, но в то же время
дополняющие друг друга.
Так, работать с
недвижимостью в идеале нужно за чужие деньги. Банковские кредиты, например.
Если с доходностью по вкладам банки сейчас притормаживают, то кредиты, и прежде
всего ипотечные, уже едва ли не навязывают своим клиентам. Кстати, ставка по
ипотеке в нашей стране достигла исторического минимума – многие банки выдают такие
кредиты под 6-7% годовых (эта ставка, заметим, ниже, чем та, что банки
выставляют по депозитам). В то же время если с недвижимостью правильно
работать, доходы от нее явно превысят проценты по ипотечным кредитам. Явно
хватит на то, чтобы и с банком рассчитаться, и в дальнейшие проекты вложить, и
себе кое-что оставить.
Инструментами
инвестирования в умелых руках могут быть и драгоценные металлы, и произведения
искусства, профессиональное образование, бизнес и, конечно, портфельные
инвестиции. К последним относятся вложения в ценные бумаги, такие как
облигации, акции фондов и биржевая торговля. Недавно на рынке появился новый
инструмент – криптовалюта. При этом ее производство и обслуживание я бы отнесла
к бизнесу, а доходы от прироста стоимости – к портфельному доходу.
Инвестировать в
криптовалюты заемные деньги не следует ни в коем случае – слишком уж часто
меняются ее курсы. но это может быть неплохим способом быстро приумножить
собственные средства.
Богатые люди, зная, как
грамотно использовать инвестиции в недвижимость и криптовалюту, в каких объемах
и в каком соотношении надо вкладываться в то и другое – становятся еще богаче. Но
это не значит, что всем остальным путь к богатству закрыт.
Освободить свое время от
гонки за маленькими деньгами, чтобы разобраться в технологиях, которые принесут
вам большие. Пусть не во всех сразу. С чего-то надо начинать – начните с
изучения инструментов работы с недвижимостью, например. Это самый надежный,
безопасный актив. На все времена и в любой экономической ситуации.
Но, главное, помните.
Деньги – они не "к деньгам". Они – к знаниям, здравому смыслу, желанию учиться
и трудиться.