Что такое богатство и откуда оно берется? Этот вопрос задает себе, наверное, каждый человек, у которого с деньгами не очень. И, как правило, небогатые люди дают на этот вопрос ответы, не слишком лестные для богатых. Фаталистическое повезло или иррациональное деньги к деньгам – самое мягкое, что говорится в таких случаях.

Что такое богатство иоткуда оно берется? Этот вопрос задает себе, наверное, каждый человек, укоторого с деньгами не очень. И, как правило, небогатые люди дают на этотвопрос ответы, не слишком лестные для богатых. Фаталистическое "повезло" илииррациональное "деньги к деньгам" – самое мягкое, что говорится в такихслучаях.Обычно объяснения чужомубогатству даются пожестче: "хитрые", "нашли способ прикарманить", "опять вышлисухими из воды", "наживаются на других. Но по сути все это – не более чемоправдания собственной беспомощности."Деньги не главное, яживу духовными интересами", – заявляетчеловек. Вот как? А если у вашего ребенка мокрые ноги, потому что вы не можетекупить ему хорошие ботинки, а ваша мама таскает тяжеленные сумки, потому чтовынуждена ездить туда, где продукты подешевле, – вы и в этом случае соспокойным сердцем будете предаваться "духовным удовольствиям"? А если, не дайбог, кто-то из близких заболеет, а у вас не хватит денег на хорошее лечение –это тоже будет "высокодуховно"? Да и невозможно ли сегодня духовное икультурное развитие (хорошее образование, посещение выставок, концертов,интересные путешествия), если нет средств. Тем более если их не хватает насамое основное – благополучие и здоровье близких людей и свое собственное. Такчто заявления о преобладании духовного над материальным (когда базовыематериальные проблемы не решены) – не более чем лукавство и самоуспокоение.Ну и потом, если в миресоздаются красивые вещи – будь то произведения искусства, элегантная одежда,красивые дома, шикарные автомобили – это ведь тоже проявление человеческоготворчества, таланта, профессионализма. И создается все это для людей. Но почемуже для кого-то, а не для вас?Богатство не падает начеловека с неба. И доказательством тому – мой личный пример. 10 лет назад нашасемья находилась не просто в сложной, но в критической ситуации. Огромныедолги, отсутствие работы. Помню, как я покупала детям в магазине натуральныхпродуктов по 50 граммов мяса и как мне было стыдно. В общем-то тоже можно былоопустить руки и все списать на злодейку-судьбу. Но я вместо этого разозлилась ирешила, что мне надо много денег. Столько, чтобы было хорошо не только моим детями родителям, но и мне тоже. Причем не на уровне разовых подарков "себелюбимой", а на уровне качественной, интересной, красивой жизни. И чтобыоставалось время на близких, а не "съедалось" пятью работами, – обычно так унас и зарабатывают деньги самые трудолюбивые.Тогда, 10 лет назад,помню, я прекратила суетиться по поводу того, где бы перехватить очереднуюнебольшую сумму и какое-то время посвятила изучению технологий получениядоходов. Заодно поняла и главное различие между богатыми и бедными людьми.Богатые люди понимают,что для каждого времени, для каждой конкретной экономической ситуации пригоднысвои технологии. Они владеют множеством инструментов, и, в зависимости отобстоятельств, словно фокусники, вытаскивают нужный и используют именно его. Абедные делают одно и то же, независимо от того, какова ситуация на рынке. Вотпоэтому в период экономического кризиса бедные становятся беднее, а богатые –еще богаче. Просто у них есть нужный инструмент под рукой, и они понимают, чтогодится именно он.Не будем далеко ходить –посмотрим, что делается у нас в экономике сегодня и как ведут себя бедные ибогатые. У первых в лучшем случае фантазии хватает на то, чтобы пахать с утрадо ночи и, если какие-то деньги скопились, нести их в банк.Однако сейчасмаксимальная банковская ставка по вкладам не превышает 7,5% (а ведь всего годназад доходило и до 10%!). И эксперты ожидают, что в течение 2018 года онаупадет еще на 1,5-2%. Не забудем и о том, что сейчас отзыв лицензий у банков,можно сказать, в тренде, причем часто это происходит совершенно неожиданно дляклиентов. При этом, согласно закону, Агентство по страхованию вкладов (АСВ)готово возместить потери каждому из вкладчиков лишь в пределах 1,4 млн рублей(все, что сверх того, при закрытии банка сгорит). Таким образом, держать деньгина банковском вкладе – не самое выгодное дело.Между тем, огромныевозможности открывает работа с недвижимостью и набирающим обороты рынкомкриптовалюты. Причем опытные инвесторы выбирают не что-то одно, а сочетают этиинструменты, противоположные по ряду характеристик, но в то же времядополняющие друг друга.Так, работать снедвижимостью в идеале нужно за чужие деньги. Банковские кредиты, например.Если с доходностью по вкладам банки сейчас притормаживают, то кредиты, и преждевсего ипотечные, уже едва ли не навязывают своим клиентам. Кстати, ставка поипотеке в нашей стране достигла исторического минимума – многие банки выдают такиекредиты под 6-7% годовых (эта ставка, заметим, ниже, чем та, что банкивыставляют по депозитам). В то же время если с недвижимостью правильноработать, доходы от нее явно превысят проценты по ипотечным кредитам. Явнохватит на то, чтобы и с банком рассчитаться, и в дальнейшие проекты вложить, исебе кое-что оставить.Инструментамиинвестирования в умелых руках могут быть и драгоценные металлы, и произведенияискусства, профессиональное образование, бизнес и, конечно, портфельныеинвестиции. К последним относятся вложения в ценные бумаги, такие какоблигации, акции фондов и биржевая торговля. Недавно на рынке появился новыйинструмент – криптовалюта. При этом ее производство и обслуживание я бы отнеслак бизнесу, а доходы от прироста стоимости – к портфельному доходу.Инвестировать вкриптовалюты заемные деньги не следует ни в коем случае – слишком уж частоменяются ее курсы. но это может быть неплохим способом быстро приумножитьсобственные средства.Богатые люди, зная, какграмотно использовать инвестиции в недвижимость и криптовалюту, в каких объемахи в каком соотношении надо вкладываться в то и другое – становятся еще богаче. Ноэто не значит, что всем остальным путь к богатству закрыт.Освободить свое время отгонки за маленькими деньгами, чтобы разобраться в технологиях, которые принесутвам большие. Пусть не во всех сразу. С чего-то надо начинать – начните сизучения инструментов работы с недвижимостью, например. Это самый надежный,безопасный актив. На все времена и в любой экономической ситуации.Но, главное, помните.Деньги – они не "к деньгам". Они – к знаниям, здравому смыслу, желанию учитьсяи трудиться.