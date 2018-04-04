Россия потребовала созвать 5 апреля заседание Совета Безопасности ООН по инциденту в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Россия потребовала созвать 5 апреля заседание Совета Безопасности ООН по инциденту в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.В студию программы "60 минут" телеканала "Россия" пришла племянница Сергея Скрипаля Виктория. Она планирует поехать в Англию, чтобы навестить своих родных. В настоящее время она оформляет документы, необходимые для поездки в Великобританию."О событии мы узнали в шесть часов вечера, это была публикация Би-би-си. Нам позвонили наши близкие друзья, — сказала Скрипаль. — Я открываю и вижу новость, что отравлены Сергей Викторович и неизвестная девушка 33 лет".Виктория Скрипаль рассказала, что последний раз общалась с Сергеем Скрипалем за две недели до инцидента. Племянница Сергея Скрипаля подчеркнула, что поддерживает связь с послом России в Лондоне Александром Яковенко."Мы с ним с прошлой пятницы поддерживаем связь. Это он мне помог с моим загранпаспортом", — отметила женщина.Виктория сообщила, что Яковенко заверил ее: сотрудники посольства встретят ее в аэропорту Лондона. При этом Виктория уверена, что английские власти не позволят ей встретиться с сестрой. Виктория рассказала, что после сообщений о том, что Юлия Скрипаль пришла в себя и уже может говорить, она неоднократно пыталась дозвониться ей, но телефон Юлии всегда отключен."Дело Скрипаля" напоминает историю с бактериологическим оружием, якобы найденном в Ираке в 2003 году, считает декан факультета мировой политики МГУ, академик РАН Андрей Кокошин. За эту авантюру бывшему премьеру Англии пришлось извиняться, правда, спустя 12 лет. Также будет и с историей об отравлении Скрипалей."Это дело будет тянуться долго, скорых результатов не будет", — подчеркнул Андрей Кокошин.Доказать происхождение отравляющего вещества, жертвой которого стали Скрипали, невозможно, неоднократно утверждал эксперт по химическому оружию, инспектор ООН по Ираку Антон Уткин."Через несколько дней в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) придут анализы проб, взятых в Великобритании, где будет сказано, какие вещества находятся в пробах, но не их происхождение. Тогда все обратятся к первоисточнику: Борису Джонсону и его интервью журналу Die Welt, — подчеркивает эксперт. — К Джонсону сейчас будет много серьезных вопросов. Я не знаю, как он будет из этой ситуации выворачиваться".4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России. Москва категорически отвергает все обвинения Великобритании.