Злоумышленники брызнули в лицо потерпевшему содержимое газовое баллончика, отняли смартфон и скрылись...

«Оперуполномоченные ОМВД России по району Перово задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции с сообщением о разбое обратился молодой человек. Он рассказал, что разместил в Интернете объявление о продаже смартфона. Встреча с потенциальным покупателем была назначена у подъезда одного из домов на Перовской улице. В назначенное время к молодому человеку подошли двое неизвестных. Злоумышленники брызнули в лицо потерпевшему содержимое газовое баллончика, отняли смартфон и скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали двоих подозреваемых - 22 и 23-летнего приезжих из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 965-14-01 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73