Девушка совместно с соучастниками инсценировала ДТП. Затем злоумышленница предоставила в страховую компанию необходимые документы для получения денежной выплаты...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Левобережный задержали 24-летнюю москвичку по подозрению в покушении на мошенничество.Как установили сотрудники полиции, девушка совместно с соучастниками на Ленинградском шоссе инсценировала ДТП. Затем злоумышленница предоставила в страховую компанию необходимые документы для получения денежной выплаты в размере около 600 тысяч рублей. Однако данный факт вызвал сомнение у сотрудников страховой компании и они обратились в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Полицейскими Северного округа проводятся мероприятия по розыску и задержанию остальных соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29