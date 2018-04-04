Девушка совместно с соучастниками инсценировала ДТП. Затем злоумышленница предоставила в страховую компанию необходимые документы для получения денежной выплаты...
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Левобережный задержали 24-летнюю москвичку по подозрению в покушении на мошенничество.
Как установили сотрудники полиции, девушка совместно с соучастниками на Ленинградском шоссе инсценировала ДТП. Затем злоумышленница предоставила в страховую компанию необходимые документы для получения денежной выплаты в размере около 600 тысяч рублей. Однако данный факт вызвал сомнение у сотрудников страховой компании и они обратились в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана.
Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полицейскими Северного округа проводятся мероприятия по розыску и задержанию остальных соучастников противоправной деятельности.
Пресс-служба УВД по САО
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