Андрей Малахов нежно поздравил Екатерину Стриженову с юбилеем. Телеведущий признался, что их многое связывает, и заявил о ее постоянной поддержке.

Андрей Малахов нежно поздравил Екатерину Стриженову с юбилеем. Телеведущий признался, что их многое связывает, и заявил о ее постоянной поддержке.Недавно Екатерина Стриженова отметила круглую дату. Популярной телеведущей и актрисе исполнилось 50 лет. Артистка совершенно не скрывает свой возраст. К тому же, скоро она впервые станет бабушкой.Со своим супругом Александром Стриженовым Екатерина вместе уже 30 лет. В честь юбилея он преподнес ей в подарок путешествие в Японию. Они кажутся образцовой парой, но мало кто знает, что их брак был под серьезной угрозой. В недавнем интервью Стриженова призналась, что на эмоциях ушла от мужа. "Однажды я ревновала, это было 20 лет назад, – поведала Екатерина. – Мне не понравилась ситуация, когда одна артистка плакалась моему мужу, что ее кто-то бросил. Плакалась, плакалась, в итоге мне это надоело, и я ушла".А между тем выяснилось, что у Екатерины связь с Андреем Малаховым. В этом признался сам телеведущий. "Нас с коллегой многое связывает, она всегда поддерживала меня", – цитирует Малахова . "А помнишь, как ездили в воинские части? Раздавали мороженое детям? Выпускали маленьких осетров? Как из Иваново уехали на твоем "Мерседесе", по дороге остановились заправиться, а когда мужчина у соседней колонки увидел, что в машину сели Малахов и Стриженова, рванул за нами, забыв, что шланг вставлен в бензобак, и вырвал его с корнем! Был такой шум, будто взорвалась Вселенная... Нам есть что вспомнить", – заявила Екатерина Стриженова, обращаясь к приятелю.