Появились первые кадры со съемок фильма
Непрощенный Сарика Адреасяна с Дмитрием Нагиевым о трагических
событиях над Боденским озером 2002 года. Картина выйдет в сентябре этого года.
Появились первые кадры со съемок фильма
"Непрощенный" Сарика Адреасяна с Дмитрием Нагиевым о трагических
событиях над Боденским озером 2002 года. Картина выйдет в сентябре этого года.
Шоумен сыграет роль российского
архитектора Виталия Калоева, который потерял всю семью в авиакатастрофе в небе над Боденским озером в Центральной Европе. Тогда в
результате халатности швейцарского диспетчера столкнулись пассажирский лайнер
"Башкирских авиалиний" и грузовой Boeing. В ЧП погиб 71 человек. Не
найдя справедливости в суде, Калоев он убил диспетчера, которого винил в
произошедшем.
Чтобы
вжиться в роль, Нагиев "постарел" и "отрастил" длинную седую бороду – зрители удивятся,
увидев звезду в таком образе. Артист рассказал о пожеланиях самого Калоева,
которые были озвучены режиссеру ленты.
По словам Нагиева, единственным
пожеланием Калоева было – не выставлять его трусом. "Это проскочило в некоторых
западных изданиях, в частности, в документальном фильме, есть свидетельства
очевидцев, которые рассказывали, что он медленно и очень спокойно уходил с
места преступления. И это мы учитывали. Все остальное – художественное
произведение по мотивам трагедии", – цитирует Нагиева Telegram-канал SUPER.
Отметим,
что недавно увидела свет американская экранизация трагедии над Боденским озером
с Арнольдом Шварценеггером в главной роли под названием "Последствия". Также
в Северной Осетии на данный момент проходят съемки документального
фильма о судьбе Калоева.