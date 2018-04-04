Появились первые кадры со съемок фильма Непрощенный Сарика Адреасяна с Дмитрием Нагиевым о трагических событиях над Боденским озером 2002 года. Картина выйдет в сентябре этого года.

Появились первые кадры со съемок фильма"Непрощенный" Сарика Адреасяна с Дмитрием Нагиевым о трагическихсобытиях над Боденским озером 2002 года. Картина выйдет в сентябре этого года.Шоумен сыграет роль российскогоархитектора Виталия Калоева, который потерял всю семью в авиакатастрофе в небе над Боденским озером в Центральной Европе. Тогда врезультате халатности швейцарского диспетчера столкнулись пассажирский лайнер"Башкирских авиалиний" и грузовой Boeing. В ЧП погиб 71 человек. Ненайдя справедливости в суде, Калоев он убил диспетчера, которого винил впроизошедшем.Чтобывжиться в роль, Нагиев "постарел" и "отрастил" длинную седую бороду – зрители удивятся,увидев звезду в таком образе. Артист рассказал о пожеланиях самого Калоева,которые были озвучены режиссеру ленты.По словам Нагиева, единственнымпожеланием Калоева было – не выставлять его трусом. "Это проскочило в некоторыхзападных изданиях, в частности, в документальном фильме, есть свидетельстваочевидцев, которые рассказывали, что он медленно и очень спокойно уходил сместа преступления. И это мы учитывали. Все остальное – художественноепроизведение по мотивам трагедии", – цитирует Нагиева Telegram-канал SUPER.Отметим,что недавно увидела свет американская экранизация трагедии над Боденским озеромс Арнольдом Шварценеггером в главной роли под названием "Последствия". Такжев Северной Осетии на данный момент проходят съемки документальногофильма о судьбе Калоева.