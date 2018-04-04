Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом в Таиланде. Скандально известная балерина уже поделилась с фанатами несколькими фотографиями, на которых демонстрирует свои пышные формы и фигуру в крошечном бикини.

Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом в Таиланде. Скандально известная балерина уже поделилась с фанатами несколькими фотографиями, на которых демонстрирует свои пышные формы и фигуру в крошечном бикини.На днях Анастасия Волочкова отправилась отдыхать. На сей раз балерина променяла любимые Мальдивы на не менее шикарное место – Таиланд. Артистка прихватила с собой мать Тамару Владимировну и дочь Ариадну. Правда, почему-то на своей официальной страничке в Instagram, куда Анастасия с завидной регулярностью выкладывает фотографии с отдыха, балерина публикует снимки, где позирует с совершенно посторонними людьми.К примеру, недавно Волочкова презентовала кадр, на котором запечатлена в облегающем платье с таким узким и глубоким декольте, что дух захватывает. При этом на фото балерина снята с двумя местными жителями мужского пола. На одном из них футболка с нарисованным Владимиром Путиным.Несмотря на то, что Анастасия отключила возможность комментирования, интернет-пользователи все равно щедро одарили снимок своими оценками, просто сделали это на других платформах, так как фото уже благополучно "утекло" в Сеть.Комментаторы оказались безжалостны к балерине. В частности, они обратили внимание на пышный бюст Волочковой, который, по их мнению, выпрыгивал и вываливался прямо на изображенного на футболке Путина. Досталось и лицу артистки. По мнению зрителей, Анастасия явно перезагорала. Нашлись и те, кто назвал ее потасканной, усталой, выпившей.Ранее Волочкова опубликовала фото, на котором снова растянулась в шпагате. Таким экстравагантным способом балерина пыталась впечатлить известного казахского поэта Хакима Булибекова. Публикация набрала более семи тысяч лайков.Напомним, Хаким Булибеков является сценаристом и кинорежиссером (документальные фильмы). Он автор пяти сборников стихов и поэм: "Русскоязычный монолог", "Альманах любви", "Иллюзия памяти", "Письмо канадскому другу", "Стихи Азбуки".