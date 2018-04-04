Один человек погиб и пострадали шестеро спасателей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу. Это итог пожара на складе в торговом центре Персей для детей на востоке Москвы.

Один человек погиб и пострадали шестеро спасателей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу. Это итог пожара на складе в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы. Возгорание произошло на шестом этаже здания на Малой Семеновской улице. Там находился склад ткацкой фабрики. Здесь горели хранящиеся товары и осветительные приборы. Над зданием поднялся черный дым.На четырех этажах горевшего здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, сообщает РИА Новости. Владельцы помещения склада установлены, у них идет выемка документов. Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность".Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. С возгоранием боролись 88 человек. Были использованы 25 пожарных машин и три вертолета.Огонь был потушен за час. В здании штатно сработали системы дымозащиты и сигнализация, после чего началась эвакуация людей. Из здания вышло более шести сотен человек. Замечаний к действиям персонала нет, отметил начальник московского главка МЧС Илья Денисов.Жизни пострадавших спасателей ничего не угрожает. Их состояние стабилизировано. Пожарные пострадали от комбинированного воздействия тепла и дыма. Погибший – сотрудник торгового центра.Торговый центр "Персей для детей" недалеко от метро "Семеновская" был открыт в 2009 году. Здесь располагались магазины с детской одеждой и обувью, колясками, детским питанием и игрушками. А на четвертом этаже находился детский клуб "Афина". Общая площадь здания — 10 тысяч квадратных метров.В "Персее" неделю назад проводились учения по эвакуации при пожаре. Но погибший сотрудник центра "Персей для детей" перепутал при эвакуации направление выхода и, наоборот, направился в задымленную зону.Более того, месяц назад в торговом центре "Персей для детей" прошла проверка: никаких нарушений, которые могли бы вызвать пожар, обнаружено не было.Повышенное внимание к пожарной безопасности в России вызвано тем, что пожар 25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" привел к гибели 64 человек. При этом 41 погибший – дети. После пожара в отставку подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он получил мандат депутата областного народного совета.