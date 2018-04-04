Елена Малышева нелепо оправдалась за призыв уничтожать бездомных собак. Ведущая Первого канала внезапно заговорила о погибших в Кемерово детях.

Елена Малышева нелепо оправдалась за призыв уничтожать бездомных собак. Ведущая Первого канала внезапно заговорила о погибших в Кемерово детях."Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерова. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека", – заявила Малышева.Скандал разгорелся 29 марта после выхода в эфир очередного выпуска программы "Жить здорово". На шоу обсуждалась проблема бродячих животных. В студию пришел и музыкант Юрий Лоза, который рассказал, как стая бездомных животных загрызла мужа его племянницы."Это недопустимо, чтобы своры собак носились по улицам. Это случилось у нас в Подмосковье, это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать. И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей. Больше здесь добавить нечего", — цитирует RT Малышеву.Зоозащитники пришли в ужас от высказывания телеведущей. Они разместила петицию на сайте Change.org, а также обратились в МВД России с просьбой привлечь Елену Малышеву к ответственности.