Такой вывод сделал один из пользователей видеохостинга YouTube. Он наблюда за поведением репортеров в эфире.

Такой вывод сделал один из пользователей видеохостинга"YouTube". Он наблюда за поведением репортеров в эфире.Конспирологическая теория основывается на том, что ведущие новостей разных каналов слишком часто произносят одни и те же фразы слово в слово и даже звучат они синхронно. Дело в том, что конкуренция между американскими телеканалами оченьвысока, и тексты для ведущих пишут разные люди.