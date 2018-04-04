Такой вывод сделал один из пользователей видеохостинга
YouTube. Он наблюда за поведением репортеров в эфире.
Такой вывод сделал один из пользователей видеохостинга
"YouTube". Он наблюда за поведением репортеров в эфире.
Конспирологическая теория основывается на том, что ведущие новостей разных каналов слишком часто произносят одни и те же фразы слово в слово и даже звучат они синхронно. Дело в том, что конкуренция между американскими телеканалами очень
высока, и тексты для ведущих пишут разные люди.