Владимир Путин рассказал о попытках террористов провести в Сирии провокации с использованием отравляющих веществ. По итогам трехсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию президент РФ отметил, что в ход идут любые средства.

Владимир Путин рассказал о попытках террористов провести в Сирии провокации с использованием отравляющих веществ. По итогам трехсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию президент РФ отметил, что "в ход идут любые средства"."В качестве общей стратегической цели видим окончательный разгром террористов, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на земле, пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса", — цитирует ТАСС главу Российского государства. По словам Путина, "получены неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ".Путин добавил, что такие попытки нацелены на то, чтобы "раздробить страну на части, сохранив конфликтный потенциал в ближневосточном регионе на многие годы вперед".Президент России также отметил важность совместного заявления по Сирии в поддержку суверенитета и единства этой страны на фоне попыток усугубить противоречия в САР.Как добавляет РИА Новости, Россия, Турция и Иран договорились о консолидации усилий по постконфликтному восстановлению в Сирии.