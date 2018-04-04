Российская туристка в состоянии сильного алкогольного опьянения избила и покусала женщину-полицейского в Объединенных Арабских Эмиратах, а также повредила служебный автомобиль правоохранителей. Дебоширку с трудом удалось задержать.

Российская туристка в состоянии сильного алкогольного опьянения избила и покусала женщину-полицейского вОбъединенных Арабских Эмиратах, а также повредила служебный автомобиль правоохранителей. Дебоширку с трудом удалось задержать.Стражам порядка поступилосообщение о драке двух нетрезвых туристок у входа в один из отелей Дубая. Когда сотрудница полиции подошла к 24-летней россиянке и хотела надеть на неенаручники, она стала активно сопротивляться аресту, а также нанесла женщине несколько ударов и укусила ееза лицо. Спустя время офицерам все-таки удалось усадить туристку в машину, однако россиянка не успокоилась и выбила в ней стекло головой, передает .Местные прокуроры выдвинули туристке обвинения в избиении и покушении на полицейских, а также порче полицейского авто и употреблении алкоголя. Подозреваемая признала свою вину, когда была доставлена в дубайский суд первой инстанции. "Да, я напала на эту женщину, но я была под воздействием ликера. Я же не хотела причинить ей вред... Я не кусалась, а просто слегка толкнула ее, когда на меня пытались надеть наручники", – заявила девушка. Также она сказала судье, что не осознавала последствия своих действий, так как была слишком пьяна. "Да, я разбила окно... Прошу прощения за это", – добавила задержанная. Приговор по делу ей вынесут 29 апреля.Случаи непотребного поведения российских туристов на зарубежных курортах не являются редкостью. Так, летом 2017 года в Болгарии семья россиян разбила стеклянный купол ресторана, бросая из окна отеля пустую стеклотару. Затем соотечественники напали на наряд полиции, прибывший их успокоить. Также сообщается, что граждане России часто попадаются на краже и порче имущества отелей.