До 10 лет в колонии может провести 29-летний житель Ейска, который прокатил московского инспектора на двери машины и нанес ему несколько ударов по лицу. Заезд по улицам города попал в объектив камер наблюдения.

До 10 лет в колонии может провести 29-летний житель Ейска, который прокатил московского инспектора на двери машины и нанес ему несколько ударов по лицу, сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД. Заезд по улицам города попал в объектив камер наблюдения.Инцидент произошел утром 4 апреля на Земляном Валу, где Nissan Almera слегка зацепила попутный автомобиль. Обошлось без царапин, но пока водители осматривали свои машины, к ним подошел инспектор ДПС. Поведение одного из участников ДТП и характерный запах не оставляли сомнений в том, что владелец Nissan пьян.Страж порядка наклонился к нарушителю и попросил предъявить документы, но вместо этого мужчина рванул с места. Инспектор успел зацепиться за дверь — снаружи он проехал не менее километра, притом что злоумышленник то и дело пытался ударить его по лицу и на полном ходу сбросить на асфальт.Остановили нарушителя на углу Каланчевской улицы и Орликова переулка — после короткой погони полицейские прижали Nissan к обочине. Пострадавшего служителя закона госпитализировали, о его состоянии ничего не сообщается.Закованный в наручники уроженец Ейска заявил, что его машина числится в угоне. Проходить медосвидетельствование он отказался. Теперь хулигану грозит не только лишение прав, но и уголовное преследование за применение насилия в отношении представителя власти.