Младшая сестра участницы Дома-2 Ольги Рапунцель призналась журналистам, что новоиспеченная мама отказывается называть имя ребенка даже членам своей семьи. Также Алена Рапунцель опровергла слух о том, что малышку назвали Анастасией.

Младшая сестра участницы "Дома-2" ОльгиРапунцель призналась журналистам, что новоиспеченная мама отказывается называть имя ребенка даже членам своей семьи. Также Алена Рапунцель опровергла слух о том, чтомалышку назвали Анастасией."Хочу сказать о том, что имя Настя – этонеправда. На самом деле, нам на шоу даже озвучили, что ее зовут Настя. Я когдаузнала, была в шоке, потому что ее зовут не Настя! Оля тоже в шоке, что всемтак сказали. Я ей вчера пишу, а на говорит: "Я в шоке, Алена! Какая Настя? Яеще никому имя не говорила". Она даже мне и маме еще не сказала. Скрываетпока", – рассказала Рапунцель-младшая.Многие могли бы затаить обиду на родственницу из-за такого поступка. Не исключено, что близкие могут считать подобную скрытность чуть ли не подлостью. Тем не менее, о семейном скандале говорить пока рано.Пользователи соцсетей активно распространили слухо том, что имя новорожденной дочери звезды телестройки – Анастасия. Поговаривали, что молодая мама заказалаименную одежду, и приглашение на праздничное застолье. По слухам, именно это имя молодые родители употребляли в разговоре друг с другом. Однако Алена уверена,племянницу назвали не так.Новоиспеченная мама продолжает оставаться в роддоме вместе смалышкой. С ними постоянно находится отец ребенка – Дмитрий Дмитренко. Он готов в любую минуту прийтисемье на помощь. В личном микроблоге молодой мужчина советуется с подписчиками,как правильно ухаживать за новорожденной, кормить и мыть ее, пеленать иукачивать.Напомним, что Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий превратилироды в настоящее шоу – их транслировали в прямом эфире. Все прошло безосложнений. Девочка появилась на свет в одной из элитных клиник в 17:34 мск.Вес малышки – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров.