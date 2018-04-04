Младшая сестра участницы Дома-2 Ольги
Рапунцель призналась журналистам, что новоиспеченная мама отказывается называть имя ребенка даже членам своей семьи. Также Алена Рапунцель опровергла слух о том, что
малышку назвали Анастасией.
Младшая сестра участницы "Дома-2" Ольги
Рапунцель призналась журналистам, что новоиспеченная мама отказывается называть имя ребенка даже членам своей семьи. Также Алена Рапунцель опровергла слух о том, что
малышку назвали Анастасией.
"Хочу сказать о том, что имя Настя – это
неправда. На самом деле, нам на шоу даже озвучили, что ее зовут Настя. Я когда
узнала, была в шоке, потому что ее зовут не Настя! Оля тоже в шоке, что всем
так сказали. Я ей вчера пишу, а на говорит: "Я в шоке, Алена! Какая Настя? Я
еще никому имя не говорила". Она даже мне и маме еще не сказала. Скрывает
пока", – рассказала Рапунцель-младшая.
Многие могли бы затаить обиду на родственницу из-за такого поступка. Не исключено, что близкие могут считать подобную скрытность чуть ли не подлостью. Тем не менее, о семейном скандале говорить пока рано.
Пользователи соцсетей активно распространили слух
о том, что имя новорожденной дочери звезды телестройки – Анастасия. Поговаривали, что молодая мама заказала
именную одежду, и приглашение на праздничное застолье. По слухам, именно это имя молодые родители употребляли в разговоре друг с другом. Однако Алена уверена,
племянницу назвали не так.
Новоиспеченная мама продолжает оставаться в роддоме вместе с
малышкой. С ними постоянно находится отец ребенка – Дмитрий Дмитренко. Он готов в любую минуту прийти
семье на помощь. В личном микроблоге молодой мужчина советуется с подписчиками,
как правильно ухаживать за новорожденной, кормить и мыть ее, пеленать и
укачивать.
Напомним, что Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий превратили
роды в настоящее шоу – их транслировали в прямом эфире. Все прошло без
осложнений. Девочка появилась на свет в одной из элитных клиник в 17:34 мск.
Вес малышки – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров.