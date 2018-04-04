Первая супруга писателя Василия Шукшина – Мария Шумская очень
больна и испытывает материальные трудности. Ее помощник рассказал о том, что
родственники знаменитого режиссера отказываются ей помогать.
Первая супруга писателя Василия Шукшина – Мария Шумская очень
больна и испытывает материальные трудности. Ее помощник рассказал о том, что
родственники знаменитого режиссера отказываются ей помогать.
Пожилая женщина перенесла сердечный приступ и проходит
длительное лечение. Поместить 87-летнюю Мирию Ивановну в медицинское
учреждение оказалось большой проблемой. В больнице отказались принять Шумскую. "Мы
попросили его во время присутствия в этом лечебном учреждении передать телефон
кому-либо из врачей, чтобы узнать причину такого поведения медиков, но те не
захотели с нами общаться. И наши звонки в больницу тоже оставались без ответа",
– рассказал журналистам друг пенсионерки Владимир Ковалев.
За помощью даже пришлось обращаться к министру здравоохранения республики
Владимиру Алексеевичу Пелеганчуку. Чиновник не отказал пожилой женщине, чего не
скажешь о дочерях писателя от четвертого брака.
"До Маши Шукшиной я так и не смог дозвониться. Когда Марии Ивановне стало
плохо, обратился к Оле. Она ответила, мол, что вы паникуете, надо было заранее
готовиться к такому исходу событий, подумать о саване... Но как можно быть к
этому готовым? Потом я ей звонил, думал, что поддержит. А она сказала, что
находится в Африке и ничем не может помочь. После этого прекратил с ней всякое
общение и перестал отвечать на ее звонки", – рассказал Владимир журналистам
Sobesednik.ru.
По словам мужчины, состояние Шумской стабилизируется,
поэтому женщина уже дома. "Родные стены помогают, как говорится. Потихоньку
начала кушать. Помогает сиделка, которая постоянно с ней находится. Платим ей
со своей пенсии", – поделился помощник Марии Ивановны.
Добавим, что официального
развода Василия Шукшина с Шумской не было. Она не дала согласия на расторжение
брака, даже несмотря на то, что об этом просила мать Шукшина. Писателю удалось
"нейтрализовать" этот брак, только потеряв паспорт.