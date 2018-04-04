Первая супруга писателя Василия Шукшина – Мария Шумская очень больна и испытывает материальные трудности. Ее помощник рассказал о том, что родственники знаменитого режиссера отказываются ей помогать.

Первая супруга писателя Василия Шукшина – Мария Шумская оченьбольна и испытывает материальные трудности. Ее помощник рассказал о том, чтородственники знаменитого режиссера отказываются ей помогать.Пожилая женщина перенесла сердечный приступ и проходитдлительное лечение. Поместить 87-летнюю Мирию Ивановну в медицинскоеучреждение оказалось большой проблемой. В больнице отказались принять Шумскую. "Мыпопросили его во время присутствия в этом лечебном учреждении передать телефонкому-либо из врачей, чтобы узнать причину такого поведения медиков, но те незахотели с нами общаться. И наши звонки в больницу тоже оставались без ответа",– рассказал журналистам друг пенсионерки Владимир Ковалев.За помощью даже пришлось обращаться к министру здравоохранения республикиВладимиру Алексеевичу Пелеганчуку. Чиновник не отказал пожилой женщине, чего нескажешь о дочерях писателя от четвертого брака."До Маши Шукшиной я так и не смог дозвониться. Когда Марии Ивановне сталоплохо, обратился к Оле. Она ответила, мол, что вы паникуете, надо было заранееготовиться к такому исходу событий, подумать о саване... Но как можно быть кэтому готовым? Потом я ей звонил, думал, что поддержит. А она сказала, чтонаходится в Африке и ничем не может помочь. После этого прекратил с ней всякоеобщение и перестал отвечать на ее звонки", – рассказал Владимир журналистамSobesednik.ru.По словам мужчины, состояние Шумской стабилизируется,поэтому женщина уже дома. "Родные стены помогают, как говорится. Потихонькуначала кушать. Помогает сиделка, которая постоянно с ней находится. Платим ейсо своей пенсии", – поделился помощник Марии Ивановны.Добавим, что официальногоразвода Василия Шукшина с Шумской не было. Она не дала согласия на расторжениебрака, даже несмотря на то, что об этом просила мать Шукшина. Писателю удалось"нейтрализовать" этот брак, только потеряв паспорт.