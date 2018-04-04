Украинская певица Светана Лобода дорого расплачивается за шикарную жизнь в Лос-Анжелесе. А предстоящие роды в Америке вообще опустошат карманы красотки.

Украинская певица Светана Лобода дорого расплачивается зашикарную жизнь в Лос-Анжелесе. А предстоящие роды в Америке вообще опустошат карманы красотки.Сегодня Светлана готовится к деторождению в Штатах. Вместе с семьей она арендуетроскошную виллу. По слухам, за удобства и великолепие исполнительница выкладывает около 800 тысяч рублейв неделю. Добавьте сюда походы в ресторан, коммунальные платежи, салоны красоты и развлечения – получаются баснословные деньги.Звезда не решается доверить сложный процесс родовспоможения российским врачам, поэтому решила разрешиться от бремени там же, в американской клинике Cedars-Sinai Medical Center, сообщает . Больница входит в список лучших медицинских учреждений Нового Света. Центр отличается высокой безопасностью и низким уровнем врачебныхошибок, поэтому специалистам клиники доверяют звезды мирового масштаба. К примеру, именно в ней появились дети Мадонны, Бритни Спирс и Ким Кардашьян.Роды и последующее сопровождение обойдутся Светлане в сумму около трехмиллионов рублей.Возможно все эти расходы на себя возьмет отец ребенка. По слухам будущий папа оченьсостоятельный человек – солист группы Rammstein 57 -летний Тилль Линдеманн. О романе звезд заговорили летом2017 года после того, как немецкого музыканта и украинскую певицу заметиливместе на фестивале в Баку.Напомним, Сватлана Лобода официально подтвердила своюбеременность в начале марта. У певицы уже есть семилетняядочь Евангелина. Примечательно, что, когда звезда была на сносях в первый раз, онадолго скрывала этот факт от посторонних. И призналась широкой общественности на поздних сроках. Тогда она рассказывала, что решила не узнавать заранеепол своего ребенка.