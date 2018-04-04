Исследователи пришли к выводу, что люди, испытывая желание съесть что-нибудь вкусное, готовы переплатить за еду лишние деньги, порой даже в несколько раз. При этом предпочтение, как правило, отдается не самой полезной пище.

Исследователи пришли к выводу, что люди, испытывая желание съесть что-нибудь вкусное, готовы переплатить за еду лишние деньги, порой даже в несколько раз. При этом предпочтение, как правило, отдается не самой полезной пище.Такую теорию исследователи выдвинули после осуществления эксперимента. Сначала они показывали людям различныесладости, а затем определяли, чему испытуемые отдавали предпочтение. Послеэтого добровольцев просили самостоятельно оценить свое желание, сопоставив его со специальнойшкалой, а также назвать сумму, с которой они готовы расстаться для получениелакомства.Через некоторое время вопрос о цене задавался повторно. Как оказалось,после раздумий испытуемые выражали готовность отдать большую сумму – в среднемна 35% выше их первоначальной оценки. Эксперты полагают, что подобный метод можно применить не только ксфере питания, но и вообще ко всему, на что люди тратят свои кровные средства, передает ресурс New York University.Как выяснилось, россияне не прочь платить большие деньги не только за вкусную, но и полезную еду, не содержащую вредных ингредиентов. Как показали опросы, вместо содержащих добавки продуктов сограждане хотели бы чаще видеть на полках полностью натуральные продукты, без красителей и ГМО. При этом половина потребителей сообщила, что предпочитает совершать покупки у ритейлеров, предлагающих широкий выбор продуктов с учетом диетических требований. Большинство опрошенных хотят знать обо всем, что входит в состав приобретаемой ими еды. По мнению экспертов, готовность россиян платить больше за продукты, в составе которых нет нежелательных ингредиентов, может быть обусловлена тем, что потребители, совершая покупки, скорее поставят в приоритет натуральные продукты, нежели те товары, что содержат вредные, по их мнению, элементы.По данным ВЦИОМ, лишь 28% россиян не экономят на продуктах вообще, в то время как экономить приходится почти половине жителей страны. Более четверти наших сограждан вынуждены существенно затягивать пояса.