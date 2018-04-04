«Ростелеком» поддержал цифровую интерактивную выставку достижений российской космонавтики «отQRытие», которая стартовала 4 апреля во «Владимирском планетарии». Компания, как технический партнёр мероприятия, предоставила высокоскоростной доступ в интернет для организаторов, а также бесплатный гостевой Wi-Fi на всей территории выставочного пространства. На выставке в виде QR–кодов представлены достижения в сфере российской космонавтики.

04.04.2018Ростелеком поддержал цифровую интерактивную выставку достижений российской космонавтики отQRытие, которая стартовала 4 апреля во Владимирском планетарии. Компания, как технический партнёр мероприятия, предоставила высокоскоростной доступ в интернет для организаторов, а также бесплатный гостевой Wi-Fi на всей территории выставочного пространства. На выставке в виде QR–кодов представлены достижения в сфере российской космонавтики. Чтобы ознакомиться с экспонатами, надо просто считать QR-код при помощи телефона или планшета.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: Мы рады стать партнёром новой образовательной площадки во Владимире. отQRытие – единственная цифровая и интерактивная выставка во Владимирской области. Это мероприятие нового формата: инновационное, позволяющее привлечь и заинтересовать молодёжь космической тематикой. Этот подход – созвучен нашей деятельности. Поэтому в день открытия Ростелеком приготовил гостям памятные сувениры, а также предоставил возможность протестировать умные технологии.Гости тестировали сервис Управляемый Wi-Fi, который позволяет организовать гостевой беспроводной доступ в интернет, с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством РФ. Услуга даёт возможность управлять настройками сетей и политик доступа, публиковать рекламу и объявления на приветственной странице.Подробнее об услугах Ростелекома можно узнать на сайте rt.ru, в Центре продаж и обслуживания клиентов или по бесплатному номеру 8-800-200-3-000.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании Ростелеком, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *ПАО Ростелеком – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 97,0 млрд руб. (31,8% от выручки), чистая прибыль – 14,5 млрд руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.