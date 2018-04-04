Продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская оказалась в центре громкого скандала из-за своего подхода к воспитанию детей. Западные СМИ раскритиковали российскую знаменитость за то, как она обращается с пятилетним сыном Сашей.

Продюсер и супруга фигуристаЕвгения Плющенко Яна Рудковская оказалась в центре громкого скандала из-засвоего подхода к воспитанию детей. Западные СМИ раскритиковали российскуюзнаменитость за то, как она обращается с пятилетним сыном Сашей.НедавноРудковская рассказала о том, как наказывает малыша, которого они с мужемтрогательно называют Гном Гномычем. Выяснилось, что Яна запирает его в темнойкомнате и практикует воспитание ремнем. При этом продюсер отмечала, что и с нейродители обходились также, но это не помешало ей вырасти достойным человеком.Многихпользователей Сети шокировали такие методы. Не осталась в стороне и пресса.Более того, историю подхватили и западные СМИ, буквально освистав Яну за ее точкузрения и отношение к сыну. Такая огласка явно не пойдет на пользу ЕвгениюПлющенко, уважаемому во всем мире как профессиональный спортсмен и первоклассныйтренер.Материал дополняется