Продюсер и супруга фигуриста
Евгения Плющенко Яна Рудковская оказалась в центре громкого скандала из-за
своего подхода к воспитанию детей. Западные СМИ раскритиковали российскую
знаменитость за то, как она обращается с пятилетним сыном Сашей.
Продюсер и супруга фигуриста
Евгения Плющенко Яна Рудковская оказалась в центре громкого скандала из-за
своего подхода к воспитанию детей. Западные СМИ раскритиковали российскую
знаменитость за то, как она обращается с пятилетним сыном Сашей.
Недавно
Рудковская рассказала о том, как наказывает малыша, которого они с мужем
трогательно называют Гном Гномычем. Выяснилось, что Яна запирает его в темной
комнате и практикует воспитание ремнем. При этом продюсер отмечала, что и с ней
родители обходились также, но это не помешало ей вырасти достойным человеком.
Многих
пользователей Сети шокировали такие методы. Не осталась в стороне и пресса.
Более того, историю подхватили и западные СМИ, буквально освистав Яну за ее точку
зрения и отношение к сыну. Такая огласка явно не пойдет на пользу Евгению
Плющенко, уважаемому во всем мире как профессиональный спортсмен и первоклассный
тренер.
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