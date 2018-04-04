Актриса и телеведущая Лариса Гузеева испугала поклонников снимком из больничной палаты. Двусмысленное фото она выложила на своей странице в Instagram.

Актриса и телеведущаяЛариса Гузеева испугала поклонников снимком из больничной палаты. Двусмысленноефото она выложила на своей странице в Instagram.Женщина и доктор запечатленына фоне медицинской техники, причем кисть Ларисы плотно забинтована. Поклонники,которые не читают подписи под фото, очень испугались за состояние здоровьяартистки.Посыпались комментарии: "Лариса, кого стукнула?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лариса,скорейшего заживления раны на руке!", "выздоравливайте!", "Что с рукой". В ответ Гузееванаписала: "готовила День Рождениядочери, большой острый нож с высокой полки упал на руку и разрубил".В медицинскоеучреждение женщина пришла не из-за пореза, а для того, чтобы поздравить пластическогохирурга Хасана Баиева с днем рождения. Телеведущая посвятила любимому врачу несколько теплых слов: "Живи, будьздоров и счастлив! Скольким людям ты подарил вторую жизнь! Скольким женщинам тыподарил вторую молодость и красоту! Ты нам нужен! Обнимаю".Кстати, на многочисленных женскихфорумах постоянно обсуждают внешность Гузеевой и ее возможную пластику. Зрительницышоу "Давай поженимся!" предполагают, что скорее всего она прибегла кмезотерапии, столь популярной в последнее время. Однако ранее Гузеева не разговорила, что панически боится хирургического вмешательства. Вероятно, этим снимком звезда только подогреет слухи о том, что в ее образе не обошлось без вмешательства скальпеля.