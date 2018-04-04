Актриса и телеведущая
Лариса Гузеева испугала поклонников снимком из больничной палаты. Двусмысленное
фото она выложила на своей странице в Instagram.
Актриса и телеведущая
Лариса Гузеева испугала поклонников снимком из больничной палаты. Двусмысленное
фото она выложила на своей странице в Instagram.
Женщина и доктор запечатлены
на фоне медицинской техники, причем кисть Ларисы плотно забинтована. Поклонники,
которые не читают подписи под фото, очень испугались за состояние здоровья
артистки.
Посыпались комментарии: "Лариса, кого стукнула?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лариса,
скорейшего заживления раны на руке!", "выздоравливайте!", "Что с рукой". В ответ Гузеева
написала: "готовила День Рождения
дочери, большой острый нож с высокой полки упал на руку и разрубил".
В медицинское
учреждение женщина пришла не из-за пореза, а для того, чтобы поздравить пластического
хирурга Хасана Баиева с днем рождения. Телеведущая посвятила любимому врачу несколько теплых слов: "Живи, будь
здоров и счастлив! Скольким людям ты подарил вторую жизнь! Скольким женщинам ты
подарил вторую молодость и красоту! Ты нам нужен! Обнимаю".
Кстати, на многочисленных женских
форумах постоянно обсуждают внешность Гузеевой и ее возможную пластику. Зрительницы
шоу "Давай поженимся!" предполагают, что скорее всего она прибегла к
мезотерапии, столь популярной в последнее время. Однако ранее Гузеева не раз
говорила, что панически боится хирургического вмешательства. Вероятно, этим снимком звезда только подогреет слухи о том, что в ее образе не обошлось без вмешательства скальпеля.