Глава муниципального района Санкт-Петербурга Савелий Лебедев объяснил, почему он поздравил выжившую при теракте Светлану Николайчук с именинами. По словам чиновника, накануне годовщины трагедии женщина сама позвала его на праздник.

Глава муниципального района Санкт-Петербурга Савелий Лебедев объяснил, почему он поздравил выжившую при теракте Светлану Николайчук с именинами. По словам чиновника, накануне годовщины трагедии женщина сама позвала его на праздник."У нее были именины 2-го апреля, на которые она меня пригласила. Приехал я на именины как раз-таки и поздравить", – оправдался глава района.По словам Лебедева, вторая его реплика на видео вырвана из контекста, когда они обсуждали блокадников, передает РЕН ТВ. Кроме того, чиновник утверждает, что встреча прошла 2 апреля (а трагедия произошла 3 апреля 2017 года), поэтому речь шла, по большей части, об именинах. "А то, что журналисты разговаривали именно на эту тему, я, честно говоря, и не знал", – отметил глава района.Чиновник рассказал, что Николайчук работает бухгалтером в общественной организации блокадников Ленинграда, и поэтому в разговоре с ней на эту тему он также упомянул о своих родных, которые "были в концлагере каком-то". "Я знаю, что у меня бабушка и дедушка узники концлагеря. Они были во время войны в концлагере где-то – никогда не называлось, где это происходило. Было известно, что они сдавали кровь для немцев. Это все, что было известно", – цитирует Лебедева.Как писали Dni.Ru, санкт-петербургский чиновник Савелий Лебедев странно поздравил женщину, выжившую в теракте 3 апреля 2017 года в метро. Он принес ей букет и назвал "именинницей".Напомним, теракт в санкт-петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года. В перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" синей ветки подземки смертник привел в действие бомбу. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадали более 60.