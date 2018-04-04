Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об обострении ситуации на Корейском полуострове. По мнению министра, дальнейшее нагнетание обстановки может привести к войне.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об обострении ситуации на Корейском полуострове. По мнению министра, дальнейшее нагнетание обстановки может привести к войне."Постоянное нагнетание ситуации и демонстрация военной силы могут привести к инцидентам и даже вооруженным конфликтам", – заявил Шойгу.По его словам, военного решения проблемы на Корейском полуострове не существует. Давление и угрозы не являются эффективным средством для урегулирования кризиса, пишет Life.Кроме того, Шойгу отметил, что система ПРО США является дестабилизирующим фактором и стимулом для гонки вооружений. "Происходит развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны, в том числе за пределами национальной территории США, на европейском континенте и в Азии", – заметил министр.