Мэр Москвы Сергей Собянин посетил НИИ имени Склифосовского, куда госпитализировали пострадавших при пожаре в торговом центре Персей для детей. Глава города пообщался с одним из пострадавших пожарных и главным врачом Института скорой помощи.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил НИИ имени Склифосовского,куда госпитализировали пострадавших при пожаре в торговом центре "Персейдля детей". Глава города пообщался с одним из пострадавших пожарных иглавным врачом Института скорой помощи.Глава города поговорил с медиками, узнал состояние пациентови взял ситуацию на контроль. После визита в Институт имени Склифосовского он написалоб этом в Twitter."Поговорил с главным врачом и одним из пострадавших спасателей. У двоихребят состояние тяжелое, но будем надеяться, что все будет хорошо, – отчитался мэр.Градоначальник рассказал и о героизме пожарных, которыетушили возгорание в московском торговом центре "Персей". "Пожарныевели себя героически. Несколько спасателей обратились за медицинской помощью. Ксожалению, один работник торгового центра погиб. Соболезную его родным иблизким", – написал Собянин.По его данным, система дымоудаления в торговом центре сработалаштатно, а всех посетителей удалось вывести из здания. Всего из ТЦ былиэвакуированы 600 человек и еще 20 человек спасены пожарными. По одной изверсий, причиной пожара стало короткое замыкание, но не исключены и другие версиивозгорания.Пожар начался на последнем этаже центра, там расположены складыткацкой фабрики. Очаг возгорания был небольшим – около 80 квадратных метров, нотруднодоступным. Именно поэтому пожару был присвоен ранг повышенной сложности.