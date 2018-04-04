Мэр Москвы Сергей Собянин посетил НИИ имени Склифосовского,
куда госпитализировали пострадавших при пожаре в торговом центре Персей
для детей. Глава города пообщался с одним из пострадавших пожарных и
главным врачом Института скорой помощи.
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил НИИ имени Склифосовского,
куда госпитализировали пострадавших при пожаре в торговом центре "Персей
для детей". Глава города пообщался с одним из пострадавших пожарных и
главным врачом Института скорой помощи.
Глава города поговорил с медиками, узнал состояние пациентов
и взял ситуацию на контроль. После визита в Институт имени Склифосовского он написал
об этом в Twitter.
"Поговорил с главным врачом и одним из пострадавших спасателей. У двоих
ребят состояние тяжелое, но будем надеяться, что все будет хорошо, – отчитался мэр.
Градоначальник рассказал и о героизме пожарных, которые
тушили возгорание в московском торговом центре "Персей". "Пожарные
вели себя героически. Несколько спасателей обратились за медицинской помощью. К
сожалению, один работник торгового центра погиб. Соболезную его родным и
близким", – написал Собянин.
По его данным, система дымоудаления в торговом центре сработала
штатно, а всех посетителей удалось вывести из здания. Всего из ТЦ были
эвакуированы 600 человек и еще 20 человек спасены пожарными. По одной из
версий, причиной пожара стало короткое замыкание, но не исключены и другие версии
возгорания.
Пожар начался на последнем этаже центра, там расположены склады
ткацкой фабрики. Очаг возгорания был небольшим – около 80 квадратных метров, но
труднодоступным. Именно поэтому пожару был присвоен ранг повышенной сложности.