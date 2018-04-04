В утренние часы мероприятия пройдут вблизи дошкольных учреждений

В настоящее время на территории области реализуются профилактические мероприятия в рамках операции «Ремень безопасности». Основная цель проводимых мероприятий - привлечение внимания общественности к проблемам безопасности и информирование о последствиях не применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при возникновении дорожно-транспортных происшествий.С начала года зарегистрировано 13 происшествий, в которых водители или пассажиры не были пристегнуты ремнем безопасности. В первые дни операции уже зарегистрировано происшествие, в котором водитель и пассажир не были пристегнуты. Так, по предварительной информации 3 апреля около 00 часов 20 минут на одной из муниципальных дорог Вязниковского района 31-летний водитель автомашины Дайхатсу–Териос выехал на обочину, где совершил наезд на снежный вал и опрокидывание. В результате автоаварии водитель получил сотрясение головного мозга и ушибы, а вот 30-летней пассажирке была ампутирована левая рука.За первый квартал текущего года с участием детей пассажиров произошло 22 автоаварии, в четырех ДТП несовершеннолетние не были пристегнуты ремнями безопасности (два в Гусь-Хрустальном районе, по одному в Муромском и Суздальском районах).В целях недопущения случаев перевозки детей без использования удерживающих устройств, не использования ремней безопасности, 5 апреля в утренние часы вблизи общеобразовательных и дошкольных учреждений города Владимира сотрудники отдельного батальона и отдельной роты дорожно-патрульной службы проведут специальные рейдовые мероприятия.Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.Нарушение данных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.