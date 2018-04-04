Злоумышленник незаконно изготовил банковские карты, привязал их к счетам реальных клиентов, после чего посредством карт снимал с их счетов денежные средства в разных банкоматах...

Оперуполномоченные ОУР ОМВД России по району Хамовники в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнего жителя Подмосковья по подозрению в хищении денег мошенническим путем.В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от сотрудника собственной безопасности одного из банков о несанкционированном снятии денег с расчетных счетов клиентов.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался бывший сотрудник этой организации.Полицейские установили, что мужчина, являясь управляющим офиса банка, незаконно изготовил банковские карты, привязал их к счетам реальных клиентов, после чего посредством карт снимал с их счетов денежные средства в разных банкоматах. Общая сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мер по выявлению причастности подозреваемого к аналогичным противоправным действиям.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61