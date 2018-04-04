Председатель Союза вкладчиков Николай Николаев считает, что политика Центробанка по расчистке банковского сектора плохо сказывается как на собственников кредитных организаций, так и на простых вкладчиках. Кроме того, по его словам, действия регулятора наносят вред российской экономике в целом.

Председатель Союза вкладчиков Николай Николаев считает, что политика Центробанка по расчистке банковского сектора плохо сказывается как на собственников кредитных организаций, так и на простых вкладчиках. Кроме того, по его словам, действия регулятора наносят вред российской экономике в целом.Работа ЦБ и его действия в банковской сфере стало одной изключевых тем Московского экономического форума. В ходе дискуссий в рамках него эксперты,в частности, подвергли критике надзорную политику регулятора, которая в итогеотражается на экономике страны.Одним из спикеров мероприятия был председатель Союзавкладчиков, лидер инициативной группы превышенцев банка "Югра" Николай Николаев.Выступая перед собравшимися, он напомнил, что 34479 человек из числа вкладчиковкредитной организации относятся к числу тех, чьи суммы вкладов не покрываютсясистемой страхования (то есть, свыше 1,4 миллиона рублей – Прим. ред.).Всего они до сих пор не могут вернуть 16 миллиардов рублей. Пословам Николаева, до того как у банка была отозвана лицензия, он всегда былстабильным. "Он был основан в советское время, – напомнил лидер Союза вкладчиков.– Банк "Югра" ассоциировался с богатством региона, люди принесли туда деньги, ипроблем не возникало".По словам Николая Николаева, ранее активы кредитнойорганизации составляли 330 миллиардов рублей, а сегодня регулятор оценивает ихв 56 миллиардов. "Это говорит, как минимум, о качестве надзора ЦБ, – отметил он.– То есть, Центральный банк недоглядел шесть банков "Югра", это поразительно".Более того, на странице группы превышенцев "Югры" в соцсети"Вконтакте" Николаев обвиняет должностных лиц регулятора в том, чтоони своими действиями "доводят вкладчиков до сердечных приступов". Поего мнению, одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации с банком былопринятие ранее отклоненного плана санации, который предложил акционерорганизации Алексей Хотин.Отметим, что позицию пострадавших вкладчиков санируемых иликвидированных банков разделяет бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, впроцедуре санации и внешнего управления выявляется множество процессуальныхнарушений, случаев юридического непрофессионализма. "Мы добиваемся того,чтобы многие решения были отменены, – . – У нас целая ассоциация вкладчиковэто и Пробизнесбанк, и "Югра", и другие, где мы пытаемся хоть как-тоотвоевывать хоть-какие-то деньги. Через суд возвращаем активы в кредитнуюмассу".Кроме того, по его словам, с точки зрения защиты интересовсобственников кредитных организаций также есть много вопросов. В этомнаправлении, отметил Титов, регулятор принимает решения, под которыми есть огромнаяпочва для того, чтобы их оспаривать.Напомним, временная администрация в лице Агентства пострахованию вкладов была введена в банк "Югра" в июле прошлого года. Спустядве с небольшим недели регулятор отозвал у кредитной организации лицензию. Ееакционеры последовательно пытаются доказать в судебных инстанцияхнеправомерность действий ЦБ.