В настоящее время деревянные дома занимают 35% предложения на загородном рынке Подмосковья, при этом треть из них относится к самой бюджетной категории – каркасной.

Интересное явление наблюдается на отечественном рынке загородной недвижимости. Дело в том, что по данным экспертов "Инком-Недвижимость", спрос на деревянные дома на подмосковной "загородке" вырос за последний год сразу на 7%.Но есть один важный момент — лишь каждый десятый покупатель выбирает такое жилье для постоянного проживания. По данным компании, в настоящее время деревянные дома занимают 35% предложения на загородном рынке Подмосковья, при этом треть из них относится к самой бюджетной категории – каркасной.Как утверждает руководитель офиса "Новослободское" департамента загородной недвижимости "Инком-Недвижимость" Алексей Сенчук, в сегменте дальних дач доля каркасных построек достигает 90%. Дело в том, что у каркаса низкая себестоимость, несложная конструкция, которую можно возвести самому."Каркасная коробка обойдется примерно в 500-600 тысяч рублей, но чтобы получить дом с надежной крышей, окнами и всем необходимым, придется добавить еще столько же. На отделку тоже может уйти около полумиллиона", — резюмирует эксперт.