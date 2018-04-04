DJ Грув в передаче Андрея Малахова Прямой эфир выступил в защиту своего концертного директора Дениса Калинина, арестованного по подозрению в убийстве своей 77-летней тещи. Музыкант поделился с гостями студии результатами собственного расследования.

DJ Грув в передачеАндрея Малахова "Прямой эфир" выступил в защиту своего концертного директораДениса Калинина, арестованного по подозрению в убийстве своей 77-летней тещи.Музыкант поделился с гостями студии результатами собственного расследования.Евгений Рудин, именно так по паспорту зовут диджея, назвал Калининахорошим семьянином и отличным отцом. "Он никогда не шел на конфликт, всегдасглаживал их", – рассказал артист.Музыкант уверен, что погибшая родственница сама довеласитуацию до такого печального финала. "Его постоянно выгоняли из дома. Тещаговорила: "Вон!" Он даже опасался, что она его отравит", – вспоминает DJ Грув.Женщина изводила ненавистного зятя, постоянно упрекала,унижала и даже вывесила свод правил, которые должен был соблюдатьподозреваемый. Список регламентировал проживание Дениса в квартире пожилой женщины: расписание пользования ванной комнатой и туалетом, тарифы на "обслуживание" внучки т.п. Андрей Малахов признался, что эта бумага весьма сильно его удивила. "Я бы не продержался и минуты" – отметил ведущий.После в студии появился адвокат DJ Грува Вадим Лялин. Юрист уверил зрителей, что Денис Калинин был нужен исключительно как донор для зачатия ребенка: "Первое с чего началосьих знакомство – она протащила его по всем докторам. Она получила всевозможныйсправки, что он здоров, что от него могут быть хорошие дети". По мнению адвоката мужчину пытались выжить из квартиры.Лялин назвал подозреваемогоподкаблучником, который может многое простить любимой женщине. На вопрос, почему молодыепродолжали жить с мамой и не попытались снять собственное жилье, он ответил, чтосупруга концертного директора не хотела съезжать и шантажировала Калининаребенком.Вадим рассказал, что в ту злополучную ночь пенсионерка саманапала на мужчину – зубами вцепилась в руку подозреваемого. Завязаласьпотасовка, в результате женщина скончалась. Какие травмы привели ксмерти, выясняет следствие. Адвокат предполагает доведение до убийства.На связь со студией по скайпу вышла первая женамузыкального директора, с которой он прожил шесть лет. У них есть общийребенок. "За время жизни с ним я не замечала ничего плохого, он никогда неоставлял мою дочь, пытался дружить семьями, мы также общались. Сейчас емупредъявляют какие-то чудовищные, абсолютно несовместимые с ним обвинения. Я досих пор не верю, что он способен поднять руку на женщину", – цитирует Анастасию .