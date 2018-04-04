Президент России Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани провели пресс-конференцию по итогам встречи в Анкаре. Под занавес мероприятия произошла нелепая ситуация.

Президент России Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани провели пресс-конференцию по итогам встречи в Анкаре. Под занавес мероприятия произошла нелепая ситуация.Когда российский лидер стал подниматься, к нему в панике подбежалсотрудник службы безопасности и схватил его стул. То же самое сделали и состульями иностранных коллег Путина. Судя по всему, таким образом в Турциирешили перестраховаться, чтобы предметы мебели не упали. Затем стулья убрали, аглавы государств пожали друг другу руки.