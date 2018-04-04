Президент России Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани провели пресс-конференцию по итогам встречи в Анкаре. Под занавес мероприятия произошла нелепая ситуация.
Президент России Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани провели пресс-конференцию по итогам встречи в Анкаре. Под занавес мероприятия произошла нелепая ситуация.
Когда российский лидер стал подниматься, к нему в панике подбежал
сотрудник службы безопасности и схватил его стул. То же самое сделали и со
стульями иностранных коллег Путина. Судя по всему, таким образом в Турции
решили перестраховаться, чтобы предметы мебели не упали. Затем стулья убрали, а
главы государств пожали друг другу руки.