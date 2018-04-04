Fortuner берет свое начало в Таиланде. Именно таиландским отделением Toyota Motor была разработана эта модель. Семь посадочных мест, надежное шасси на базе Toyota Hilux и максимальная простота – вот гарант того, что поездка по проселочным дорогам, лесу или пляжу не закончится ремонтом подвески, колес, рулевой тяги и всего остального автомобиля.
Fortuner берет свое начало в Таиланде. Именно таиландским отделением Toyota Motor была разработана эта модель. Семь посадочных мест, надежное шасси на базе Toyota Hilux и максимальная простота – вот гарант того, что поездка по проселочным дорогам, лесу или пляжу не закончится ремонтом подвески, колес, рулевой тяги и всего остального автомобиля.
Давайте посмотрим на цифры и
факты.
Toyota
Fortuner
Цена, руб
2
853 000
Цена в минимальной конфигурации, руб
1
999 999
Двигатель (объем/мощность, л.с.)
2755
/ 177
Привод
задний
/ полный
Разгон 0-100, сек
12,8
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
8,6
/ 14,1
Снаряженная масса, кг
2215
Длина/ширина/высота, мм
4795/1855/1835
Дорожный просвет, мм
225
Объем багажника, л
200
В топовой комплектации
“Престиж” этот автомобиль обзавелся кожаным салоном, светодиодными фарами,
АКПП, мультимедийной системой с огромным тачскрином и еще кучей электроники,
призванной сделать жизнь водителя проще и безопаснее.
К слову о салоне, сделан он в
лучший “тойотовских” традициях. Крупно, весомо и слегка консервативно.
В середине торпедо консоль с
мультимедийным дисплеем, климат-контролем и управлением подключаемым полным
приводом (в самом низу). Тот факт, что Fortuner дешевле автомобилей линейки Land Cruiser, ощущается в некоторых деталях.
А вот приборная панель везде
практически одинаковая. Хотя что нового тут можно придумать? Разве что сделать
ее сплошным экраном, но я таких пока у Toyota не видел. Жаль.
В движении Fortuner показал себя необычайно резвым для своих размеров,
и злобные пробуксовки на заднем приводе приводили моих пассажиров в восторг. Ну
как – кричат, хватаются за поручень и просят остановиться и выпустить – значит
восторг!
Посадка и обзор в машине
замечательные, хотя с такой массой и размерами обзор – не самая важная вещь.
Слепота носорога – проблема окружающих, да? А если серьезно, то в тепле и комфорте под мерное покачивание рамного
внедорожника можно очень быстро уснуть. А? Что? Я водитель? Ладно, потерпим.
Если и спать в этой машине, то
сзади. Человек моей комплекции (а это примерно 170 см роста) может спать на
заднем сиденье практически вытянувшись во всю длину. Правда здорово? И даже
сидя, можно вытянуть ноги, не потревожив передних пассажиров.
Возможно именно поэтому то,
что находится в багажнике, сиденьями можно назвать только номинально. Я не
представляю себе человека, ноги которого могут здесь поместиться.
Гитара же, при поднятых
“запасных” сиденьях, помещается в багажнике прекрасно. Что и требовалось
доказать.
Несмотря на то, что рамные
автомобили часто бывают жесткими, здесь все как раз наоборот. Fortuner для рамника мягок
необычайно.
Акустика от JBL звучит прекрасно. Будучи знакомым с этой системой
не понаслышке, я сделал прогноз, который оправдался на все 100. Упаси боже вас
прибавлять верх или середину. Только “низ”, если недостаточно качает. И
отключите 3D звук. Он как раз заостряет
верхние частоты, из-за которых любой трек прозвучит пискляво и неприятно.
Переходя к выводам, скажу, что
недавно я был в салоне Mercedes и видел за сколько они продают Smart-Brabus. Без малого два
миллиона рублей. Поставив на одни весы Fortuner и Smart-Brabus (ну нет, не на
настоящие весы, конечно же), я оставлю читателя делать выводы и
покупать себе машину по вкусу.
Я бы рассматривал Fortuner как
более бюджетную альтернативу “крузакам”, в начальной комплектации. А что бы
выбрали вы?