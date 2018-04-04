Fortuner берет свое начало в Таиланде. Именно таиландским отделением Toyota Motor была разработана эта модель. Семь посадочных мест, надежное шасси на базе Toyota Hilux и максимальная простота – вот гарант того, что поездка по проселочным дорогам, лесу или пляжу не закончится ремонтом подвески, колес, рулевой тяги и всего остального автомобиля.

Fortuner берет свое начало в Таиланде. Именно таиландским отделением Toyota Motor была разработана эта модель. Семь посадочных мест, надежное шасси на базе Toyota Hilux и максимальная простота – вот гарант того, что поездка по проселочным дорогам, лесу или пляжу не закончится ремонтом подвески, колес, рулевой тяги и всего остального автомобиля.Давайте посмотрим на цифры ифакты.ToyotaFortunerЦена, руб853 000Цена в минимальной конфигурации, руб999 999Двигатель (объем/мощность, л.с.)2755/ 177Приводзадний/ полныйРазгон 0-100, сек12,8Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км8,6/ 14,1Снаряженная масса, кг2215Длина/ширина/высота, мм4795/1855/1835Дорожный просвет, мм225Объем багажника, л200В топовой комплектации“Престиж” этот автомобиль обзавелся кожаным салоном, светодиодными фарами,АКПП, мультимедийной системой с огромным тачскрином и еще кучей электроники,призванной сделать жизнь водителя проще и безопаснее.К слову о салоне, сделан он влучший “тойотовских” традициях. Крупно, весомо и слегка консервативно.В середине торпедо консоль смультимедийным дисплеем, климат-контролем и управлением подключаемым полнымприводом (в самом низу). Тот факт, что Fortuner дешевле автомобилей линейки Land Cruiser, ощущается в некоторых деталях.А вот приборная панель вездепрактически одинаковая. Хотя что нового тут можно придумать? Разве что сделатьее сплошным экраном, но я таких пока у Toyota не видел. Жаль.В движении Fortuner показал себя необычайно резвым для своих размеров,и злобные пробуксовки на заднем приводе приводили моих пассажиров в восторг. Нукак – кричат, хватаются за поручень и просят остановиться и выпустить – значитвосторг!Посадка и обзор в машинезамечательные, хотя с такой массой и размерами обзор – не самая важная вещь.Слепота носорога – проблема окружающих, да? А если серьезно, то в тепле и комфорте под мерное покачивание рамноговнедорожника можно очень быстро уснуть. А? Что? Я водитель? Ладно, потерпим.Если и спать в этой машине, тосзади. Человек моей комплекции (а это примерно 170 см роста) может спать назаднем сиденье практически вытянувшись во всю длину. Правда здорово? И дажесидя, можно вытянуть ноги, не потревожив передних пассажиров.Возможно именно поэтому то,что находится в багажнике, сиденьями можно назвать только номинально. Я непредставляю себе человека, ноги которого могут здесь поместиться.Гитара же, при поднятых“запасных” сиденьях, помещается в багажнике прекрасно. Что и требовалосьдоказать.Несмотря на то, что рамныеавтомобили часто бывают жесткими, здесь все как раз наоборот. Fortuner для рамника мягокнеобычайно.Акустика от JBL звучит прекрасно. Будучи знакомым с этой системойне понаслышке, я сделал прогноз, который оправдался на все 100. Упаси боже васприбавлять верх или середину. Только “низ”, если недостаточно качает. Иотключите 3D звук. Он как раз заостряетверхние частоты, из-за которых любой трек прозвучит пискляво и неприятно.Переходя к выводам, скажу, чтонедавно я был в салоне Mercedes и видел за сколько они продают Smart-Brabus. Без малого двамиллиона рублей. Поставив на одни весы Fortuner и Smart-Brabus (ну нет, не нанастоящие весы, конечно же), я оставлю читателя делать выводы ипокупать себе машину по вкусу.Я бы рассматривал Fortuner какболее бюджетную альтернативу “крузакам”, в начальной комплектации. А что бывыбрали вы?